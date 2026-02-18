Mùng 2 Tết Bính Ngọ: 33 vụ tai nạn giao thông, 22 người tử vong

Toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày 18/2 (tức Mùng 2 Tết Bính Ngọ), toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 17 vụ, giảm 9 người chết và giảm 24 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 32 vụ, làm chết 21 người, bị thương 14 người, giảm 18 vụ và giảm 10 người chết so với cùng kỳ năm trước. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm chết 1 người tại Quảng Trị, tăng 1 vụ và tăng 1 người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về tình hình giao thông, tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc kéo dài và tai nạn nghiêm trọng. Tại TP.HCM và khu vực lân cận, giao thông tại bến cảng, bến xe, nhà ga ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp.

Lưu lượng phương tiện trên các tuyến quốc lộ và các nút giao hướng vào cao tốc đi các tỉnh miền Đông, miền Tây giảm. Lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cán bộ, chiến sĩ điều tiết, phân luồng, bảo đảm phương tiện lưu thông bình thường.

CSGT phân luồng giao thông. Ảnh: Cục CSGT.

Trong ngày, công an các địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý 5.668 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô và 95 phương tiện khác, tước 273 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe 1.490 trường hợp. Vi phạm nồng độ cồn chiếm 2.812 trường hợp, vi phạm tốc độ 745 trường hợp.

Ngoài ra còn có các lỗi chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và vi phạm ma túy.

Trên tuyến quốc lộ 1A, cảnh sát giao thông kiểm soát 7.217 phương tiện và lập biên bản xử lý 653 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng tước và trừ điểm giấy phép lái xe 244 trường hợp, tạm giữ 291 phương tiện. Vi phạm nồng độ cồn là 271 trường hợp, vi phạm tốc độ 156 trường hợp cùng nhiều lỗi khác.

Cục Cảnh sát giao thông nhận định việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm ngay từ đầu kỳ nghỉ Tết góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc.