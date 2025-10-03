Chủ tịch TP Cần Thơ làm Bí thư tỉnh Vĩnh Long

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 3/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, 6 Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm: Hồ Thị Hoàng Yến, Lữ Quang Ngời, Nguyễn Minh Dũng, Kim Ngọc Thái, Lê Văn Hẳn, Lâm Minh Đằng.

Bộ Chính trị chỉ định 83 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, 24 người tham gia Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỉnh Vĩnh Long mới được thành lập từ việc sáp nhập tỉnh Bến Tre, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long cũ từ ngày 1/7 vừa qua.

Bí thư Trung ương Đảng Lê Minh Trí chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu và các Phó bí thư tỉnh này. Ảnh: VGP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách hết sức nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân giao cho, nhất là trong giai đoạn mới khi được Bộ Chính trị điều động, chuyển công tác về tỉnh Vĩnh Long - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà nghĩa tình.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cam kết sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, khơi dậy khát vọng phát triển; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đề ra.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, xứng đáng với sự tin cậy và giao phó của Đại hội, xứng đáng với lòng tin của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ và nhân dân tỉnh", tân Bí thư Vĩnh Long cam kết.

Ông Trần Văn Lâu, sinh năm 1970, ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, nay là xã Hòa Tú, TP Cần Thơ. Ông có trình độ Ths xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, cử nhân chính trị học chuyên ngành quản lý xã hội; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Bí thư tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Lâu đảm nhiệm qua các chức vụ: Trung đội trưởng Tiểu đoàn Phú Lợi, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng; Trợ lý Ban Chính sách, Trưởng Ban Chính sách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Chính trị viên Ban Bộ Chỉ huy quân sự huyện Long Phú; Phó Chính ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ tháng 5/2018).

Tháng 11/2020, ông Trần Văn Lâu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 1/7/2025, ông Lâu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Tới 3/10/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.