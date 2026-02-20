close Đăng nhập

Bệnh viện Tâm Anh mua “siêu máy nghìn tỷ” điều trị ung thư công nghệ proton mới nhất của Mỹ

Yến Linh
Yến Linh

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa mua “siêu máy nghìn tỷ” Proton MEVION S250-FIT điều trị ung thư thế hệ mới nhất, trở thành nước thứ 2 bên ngoài Mỹ sở hữu hệ thống xạ trị này. 

Ngày 18/2 tại Washington, DC (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức ký hợp đồng mua “siêu máy nghìn tỷ”Proton MEVION S250-FIT điều trị ung thư thế hệ mới nhất, trở thành nước thứ 2 bên ngoài Mỹ sở hữu hệ thống xạ trị này.

1.png
Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng giữa Bệnh viện Tâm Anh và Hãng Mevion.

Tại buổi lễ, các bên đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khoa học công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ đỉnh cao về y tế, chăm sóc sức khỏe con người. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực y tế công nghệ cao. Không chỉ đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn là cơ hội phát triển du lịch y tế.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết hiện hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường.

Khác với các máy xạ trị proton thế hệ cũ, cồng kềnh, phức tạp, “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất có kích thước nhỏ gọn, thời gian chuyển giao, lắp đặt và chính thức vận hành rút ngắn hơn rất nhiều, mở rộng cơ hội cho nhiều người bệnh được tiếp cận nhanh và sớm hơn với công nghệ xạ trị tiên tiến của thế giới trong hành trình chạy đua với bệnh tật.

Tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký thành công hợp đồng mua "siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, mở ra cơ hội để người bệnh ung thư Việt Nam dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất của thế giới ở ngay trong nước, được thụ hưởng hiệu quả điều trị vượt trội, chuẩn quốc tế, an toàn và tiết kiệm, kỳ vọng giữ lại một phần trong hàng tỷ đô la Mỹ chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài của người Việt mỗi năm.

anh-may-1.png
Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý.

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết “siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được công nghệ cao phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u với kích thước siêu nhỏ hoặc rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ”. AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá hủy các vùng lân cận.

Hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT tích hợp AI thế hệ mới nhất giúp mang đến những ưu điểm vượt trội, mở ra cơ hội mới cho người bệnh ung thư có khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm (như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...). So với xạ trị tia X truyền thống, hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT ít tác dụng phụ hơn, bảo vệ tối đa các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…). Đặc biệt, “siêu máy xạ trị proton Mevion” còn giúp người bệnh trải nghiệm điều trị tích cực hơn khi giảm tối đa thời gian xạ trị; có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị với cảm giác an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn.

pr2.jpg
Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u nhưng vẫn có thể “đi xuyên qua” phía sau, có thể gây tổn thương mô lành quanh đường đi của tia; trong khi đó xạ trị proton hiện đại với tia năng lượng biết “dừng đúng chỗ” ngay vị trí khối u để tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn cao.

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết vượt xa các thế hệ xạ trị proton cũ, máy xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT tuy nhỏ gọn nhưng “siêu mạnh mẽ” với năng lượng đột phá 10 Tesla, công nghệ nam châm Synchrocyclotron siêu dẫn từ trường cao giúp hệ gia tốc nhỏ gọn đáng kể nhưng cung cấp chùm Proton năng lượng cao giúp tiêu diệt tối ưu các khối u sâu và ở vị trí phức tạp. Công nghệ HYPERSCAN™ đỉnh cao giúp chuyển lớp, quét tia cực nhanh gấp 20 lần, giúp giảm ‘trượt mục tiêu’, giảm sai lệch do chuyển động hô hấp, nhịp thở… từ đó tăng độ chính xác tiêu diệt khối u tối đa.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: “Sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà còn có thể coi là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam”.

10-1.jpg
Bên cạnh “siêu máy” xạ trị proton vừa ký mua, Bệnh viện Tâm Anh đang ứng dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD (Elekta, Thụy Điển) thực hiện các kỹ thuật xạ trị từ cơ bản đến nâng cao với độ chính xác và hiệu quả vượt trội như IMRT, VMAT, SRS/SBRT và IGRT.
Mô phỏng nhanh quá trình lắp đặt vận hành hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất. Nguồn: Hãng Mevion

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong những mô hình y tế tư nhân hiện đại tiêu biểu tại Việt Nam. Hiện hệ thống có 5 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM, tiếp nhận hơn 2 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm, trong đó có hàng chục nghìn khách hàng/người bệnh quốc tế.

Từ khóa:

#Bệnh viện Tâm Anh #máy proton #điều trị ung thư #công nghệ Mỹ #đầu tư

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Ngày 19/2, tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Vietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD.

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF – sàn HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, theo đó, kết quả sau kiểm toán không có chênh lệch so với số liệu đã tự lập đã công bố trước đó.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.

Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Nhân dịp đầu năm mới, BRG Golf trân trọng giới thiệu ưu đãi Thẻ hội viên “Phi Mã Khai Xuân” cùng Chương trình Lì xì Xuân Bính Ngọ 2026 tại các sân gôn BRG Golf quản lý và vận hành, như một lời tri ân chân thành và lời chúc may mắn gửi đến cộng đồng gôn thủ.

TPBank chung tay kiến tạo nền móng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

TPBank chung tay kiến tạo nền móng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Việc trở thành Thành viên Sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) không chỉ là một dấu mốc hợp tác quan trọng, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong và cam kết dài hạn của TPBank trong hành trình đồng hành cùng chiến lược quốc gia, góp phần kiến tạo nền móng cho một trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.

Cụ bà 88 tuổi “bệnh chồng bệnh” phục hồi ngoạn mục sau ca can thiệp tim mạch phức tạp

Cụ bà 88 tuổi “bệnh chồng bệnh” phục hồi ngoạn mục sau ca can thiệp tim mạch phức tạp

Nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng mạch vành, suy tim, suy thận và hàng loạt bệnh lý nền phức tạp, cụ Hà Thị Ba (88 tuổi, TP.HCM) vượt qua giai đoạn nguy kịch, hồi phục sức khỏe một cách ngoạn mục sau ca can thiệp mạch vành “cân não” và chiến lược điều trị cá thể hóa toàn diện do các bác sĩ Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện.

T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Hưởng ứng tinh thần “nói ít, làm nhiều, hiệu quả thật” của Thủ tướng Chính phủ, Nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển đã đưa ra ba cam kết tại Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Vinfast tặng quà Tết ''khủng'' lên tới 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

Vinfast tặng quà Tết ''khủng'' lên tới 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

Ngày 9/2, tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin. Việc “ưu đãi chồng ưu đãi siêu khủng” cho khách hàng cả cũ và mới khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe quốc dân Việt Nam - VinFast.

Dự án điện gió Savan 1 – điểm nhấn hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào

Dự án điện gió Savan 1 – điểm nhấn hợp tác năng lượng Việt Nam – Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 5/2. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư sau Đại hội Đảng lần thứ XIV. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Lào đã có bài viết đáng chú ý về Dự án điện gió Savan 1 – dự án do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, phát triển tại Lào.