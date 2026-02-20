Bệnh viện Tâm Anh mua “siêu máy nghìn tỷ” điều trị ung thư công nghệ proton mới nhất của Mỹ

Ngày 18/2 tại Washington, DC (Mỹ), trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức ký hợp đồng mua “siêu máy nghìn tỷ”Proton MEVION S250-FIT điều trị ung thư thế hệ mới nhất, trở thành nước thứ 2 bên ngoài Mỹ sở hữu hệ thống xạ trị này.

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký Hợp đồng giữa Bệnh viện Tâm Anh và Hãng Mevion.

Tại buổi lễ, các bên đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là khoa học công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ đỉnh cao về y tế, chăm sóc sức khỏe con người. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực y tế công nghệ cao. Không chỉ đáp ứng cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn là cơ hội phát triển du lịch y tế.

Bà Sandra Rousselle, SPHR, SHRM-SCP - Phó Chủ tịch phụ trách Điều hành Nhân sự và Công tác Đối ngoại của Hãng Mevion, cho biết hiện hệ thống điều trị ung thư Proton MEVION S250-FIT là thế hệ mới nhất, được phát triển công nghệ ở mức gần như hoàn hảo cho mục tiêu điều trị ung thư bằng xạ trị proton - liệu pháp ưu việt trong điều trị ung thư về hiệu quả và độ an toàn ở mức rất cao so với xạ trị thông thường.

Khác với các máy xạ trị proton thế hệ cũ, cồng kềnh, phức tạp, “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất có kích thước nhỏ gọn, thời gian chuyển giao, lắp đặt và chính thức vận hành rút ngắn hơn rất nhiều, mở rộng cơ hội cho nhiều người bệnh được tiếp cận nhanh và sớm hơn với công nghệ xạ trị tiên tiến của thế giới trong hành trình chạy đua với bệnh tật.

Tại châu Á, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị đầu tiên ký thành công hợp đồng mua "siêu máy” xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, mở ra cơ hội để người bệnh ung thư Việt Nam dễ dàng tiếp cận phương pháp xạ trị mới nhất của thế giới ở ngay trong nước, được thụ hưởng hiệu quả điều trị vượt trội, chuẩn quốc tế, an toàn và tiết kiệm, kỳ vọng giữ lại một phần trong hàng tỷ đô la Mỹ chi phí điều trị ung thư ở nước ngoài của người Việt mỗi năm.

Hệ thống “siêu máy” xạ trị Proton MEVION S250-FIT đầu tiên tại châu Á vừa được Bệnh viện Tâm Anh đặt mua thành công, kỳ vọng giúp người bệnh ung thư được điều trị hiệu quả cao, an toàn, chi phí hợp lý.

Thầy thuốc Nhân dân, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết “siêu máy” xạ trị MEVION S250-FIT với kỹ thuật xạ trị Proton có ưu điểm vượt trội là “siêu trúng, siêu đúng, siêu an toàn” khi năng lượng tiêu diệt khối u được công nghệ cao phân tích chuyên sâu để xác định chính xác vị trí của khối u với kích thước siêu nhỏ hoặc rất khó thì đường tia đều có thể “dừng lại đúng chỗ”. AI cũng xác định tập trung mạnh mẽ chùm tia xạ ngay tại vị trí khối u mà không đi xuyên qua phá hủy các vùng lân cận.

Hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT tích hợp AI thế hệ mới nhất giúp mang đến những ưu điểm vượt trội, mở ra cơ hội mới cho người bệnh ung thư có khối u nằm ở vị trí sâu, phức tạp, nhạy cảm (như ung thư đầu cổ, não, tủy sống, phổi, gan...). So với xạ trị tia X truyền thống, hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT ít tác dụng phụ hơn, bảo vệ tối đa các mô lành và cơ quan quan trọng xung quanh (như tim, phổi, não bộ…). Đặc biệt, “siêu máy xạ trị proton Mevion” còn giúp người bệnh trải nghiệm điều trị tích cực hơn khi giảm tối đa thời gian xạ trị; có thể ngồi, nằm trong quá trình xạ trị với cảm giác an toàn, thoải mái, dễ chịu hơn.

Xạ trị photon (tia X) đưa liều xạ vào khối u nhưng vẫn có thể “đi xuyên qua” phía sau, có thể gây tổn thương mô lành quanh đường đi của tia; trong khi đó xạ trị proton hiện đại với tia năng lượng biết “dừng đúng chỗ” ngay vị trí khối u để tiêu diệt khối u hiệu quả và an toàn cao.

BS.CKII Nguyễn Thế Hiển - Trưởng khoa Xạ trị, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết vượt xa các thế hệ xạ trị proton cũ, máy xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT tuy nhỏ gọn nhưng “siêu mạnh mẽ” với năng lượng đột phá 10 Tesla, công nghệ nam châm Synchrocyclotron siêu dẫn từ trường cao giúp hệ gia tốc nhỏ gọn đáng kể nhưng cung cấp chùm Proton năng lượng cao giúp tiêu diệt tối ưu các khối u sâu và ở vị trí phức tạp. Công nghệ HYPERSCAN™ đỉnh cao giúp chuyển lớp, quét tia cực nhanh gấp 20 lần, giúp giảm ‘trượt mục tiêu’, giảm sai lệch do chuyển động hô hấp, nhịp thở… từ đó tăng độ chính xác tiêu diệt khối u tối đa.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết: “Sự kiện Tâm Anh, Việt Nam và Mevion, Mỹ ký Hợp đồng mua - bán hệ thống xạ trị Proton thế hệ mới MEVION S250-FIT là dấu ấn quan trọng không chỉ đối với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà còn có thể coi là bước tiến vượt trội trong hành trình y tế Việt Nam tiếp cận, làm chủ các thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực ung thư của Việt Nam”.

Bên cạnh “siêu máy” xạ trị proton vừa ký mua, Bệnh viện Tâm Anh đang ứng dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc tuyến tính Versa HD (Elekta, Thụy Điển) thực hiện các kỹ thuật xạ trị từ cơ bản đến nâng cao với độ chính xác và hiệu quả vượt trội như IMRT, VMAT, SRS/SBRT và IGRT.

Mô phỏng nhanh quá trình lắp đặt vận hành hệ thống xạ trị ung thư Proton MEVION S250-FIT thế hệ mới nhất. Nguồn: Hãng Mevion

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là một trong những mô hình y tế tư nhân hiện đại tiêu biểu tại Việt Nam. Hiện hệ thống có 5 cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM, tiếp nhận hơn 2 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm, trong đó có hàng chục nghìn khách hàng/người bệnh quốc tế.