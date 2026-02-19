close Đăng nhập

Cuộc thi chạy khắc nghiệt bậc nhất hành tinh ở vùng quê xứ Thanh ngày Tết

Xuân Lực
Ngọc Minh
Xuân Lực Ngọc Minh

Trong tiết trời se lạnh, vận động viên phải vượt qua ruộng ngập nước, bùn đất lầy lội. Đây là thử thách khắc nghiệt nhưng mang ý nghĩa cầu chúc bình an đầu năm.

Video cuộc thi chạy thẻ khắc nghiệt ở làng Đông Thôn, xã Đông Thành, tỉnh Thanh Hóa

