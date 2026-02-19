Cuộc thi chạy khắc nghiệt bậc nhất hành tinh ở vùng quê xứ Thanh ngày Tết
Trong tiết trời se lạnh, vận động viên phải vượt qua ruộng ngập nước, bùn đất lầy lội. Đây là thử thách khắc nghiệt nhưng mang ý nghĩa cầu chúc bình an đầu năm.
Trong không gian yên bình của miền quê, pháo hoa rực rỡ đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 như lời chào mừng kỷ nguyên mới, mở ra hành trình đầy hy vọng và sức mạnh đoàn kết của dân tộc.
Nhờ sự hỗ trợ của Tạp chí điện tử VietTimes và Hội Truyền thông số Việt Nam, hai hộ nghèo ở xã Lương Sơn (Nghệ An) đã có căn nhà mới khang trang. Mái ấm mới giúp các hộ gia đình ở Nghệ An an cư, thêm vững tin vào năm mới.
Apple công bố kết quả kinh doanh quý 4 với doanh thu iPhone đạt mức cao kỷ lục, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu điện thoại thế hệ mới trong mùa mua sắm cuối năm. Kết quả này giúp Apple ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất trong lịch sử.
Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nêu quan điểm dữ liệu mở không đồng nghĩa với mở toàn bộ. Nguyên tắc cốt lõi là mở có kiểm soát, đúng mục đích và đúng đối tượng.
Xã An Khánh (huyện Hoài Đức cũ) đang trở thành tâm điểm nguồn cung nhà ở của khu Tây Hà Nội khi hàng loạt dự án sắp ra hàng. Điều này mở ra cơ hội đầu tư lớn song cũng gây quan ngại về rủi ro giảm giá.
Tại nhiều tuyến phố "đất vàng" của Hà Nội, nhà cửa treo biển cho thuê dù đang trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.
Robot tích hợp AI của doanh nghiệp Việt gây ấn tượng mạnh với màn nhảy múa mượt mà, biểu diễn võ thuật uyển chuyển và tương tác thông minh trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
Sau khoảng 2 tuần mở bán tại Hàn Quốc, Galaxy Z TriFold - mẫu điện thoại gập 3 đầu tiên của Samsung đã về đến Việt Nam.
Chiều 16/12, tại khu vực gần chân cầu Thăng Long, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị cho lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - siêu dự án hơn 11.000 ha, tổng vốn 855.000 tỷ đồng được kỳ vọng tạo “kỳ tích sông Hồng".
Camera nhà dân ven đường ghi lại khoảnh khắc hố tử thần bất ngờ xuất hiện bên hông công trình Capital Square (đường Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng), kéo theo hai ô tô và một người rơi xuống hố sâu.
Lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng bắt đầu gia tăng tạo áp lực đối với người vay mua nhà, nhất là những người sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Gánh nặng lãi suất có thể kìm hãm sức mua, khiến thanh khoản trên thị trường nhà ở suy giảm.
Hồi 19h ngày 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14 và di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 30km/h.
Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá nhà tăng trưởng mãnh liệt, liên tục thiết lập những mặt bằng mới, vượt quá khả năng của người mua ở thực. Điều này khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của người trẻ tại các đô thị lớn.
Chia sẻ về Công ước Hà Nội, Đại sứ lưu động, Trưởng đoàn Hà Lan Ernst Noorman nói rằng các quốc gia đã phải thảo luận rất kỹ để bảo đảm cả quyền riêng tư cá nhân và nhu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm mạng.
“Tội phạm mạng không chỉ là chuyện công nghệ, mà là câu chuyện về con người” – Đại sứ Israel Yaron Mayer nói và khẳng định việc dùng hình ảnh người khác không xin phép là đi ngược lại giá trị đạo đức và quyền riêng tư của mỗi cá nhân.
Sáng 21/12, gần như toàn bộ tàu thuyền của ngư dân phường Sơn Trà (Đà Nẵng) đã được ngư dân chủ động đưa lên bờ nhằm ứng phó với bão số 12.
Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, một văn kiện được xem là “bộ khung pháp lý toàn cầu” nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.
Sau hàng loạt dự án tiền mã hóa bị điều tra vì có dấu hiệu lừa đảo như AntEx, Matrix Chain, nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời hứa lợi nhuận khủng và chiêu trò mượn danh người nổi tiếng để huy động vốn.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế, mà là “con đường tất yếu” để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển, giàu mạnh.
Hội Truyền thông số Việt Nam, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, doanh nghiệp, toàn xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số thịnh vượng, sáng tạo và bền vững.