Tất cả các hãng hàng không Hàn Quốc cấm sử dụng sạc dự phòng trên máy bay từ ngày 23/2

Sau nhiều vụ cháy nổ cục sạc dự phòng, các hãng hàng không Hàn Quốc đã đồng loạt cấm sử dụng pin sạc dự phòng trong chuyến bay.

Hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc T'way Air hôm 19/2 công bố: kể từ ngày 23 tháng 2 hãng sẽ cấm pin sạc dự phòng trên máy bay, cũng như cấm dùng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Hành khách vẫn được phép mang pin sạc dự phòng lên máy bay, nhưng phải dán băng keo cách điện lên phần tiếp xúc của pin, hoặc cho vào túi nhựa hay túi đựng riêng để tránh đoản mạch, đồng thời phải đặt ở vị trí dễ quan sát như túi ghế phía trước.

Hãng thông tấn Yonhap News Agency của Hàn Quốc đưa tin, do thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ cháy pin sạc dự phòng (bộ sạc ngoài) cả trong và ngoài nước, các hãng hàng không Hàn Quốc đã tiếp tục siết chặt quy định liên quan đến pin sạc dự phòng. Tất cả các hãng hàng không sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng pin sạc dự phòng trong khoang hành khách, nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây cháy và nổ.

Tháng 10 năm ngoái, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China bay từ Hàng Châu đến Incheon đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phố Đông Thượng Hải do pin sạc dự phòng bốc cháy. Ngày 8/1 năm nay, trên một chuyến bay của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines từ Incheon đi Hồng Kông cũng xảy ra sự cố cháy pin sạc dự phòng. Tối 28/1 năm ngoái, tại sân bay Gimhae (Busan), một máy bay của hãng Air Busan dự kiến bay đến Hồng Kông đã bốc cháy ở phần đuôi; kết quả điều tra cho thấy sự cố liên quan đến pin sạc dự phòng đặt trong khoang hành lý phía trên.

Ngày 28 /1 năm ngoái, một máy bay chở khách của hãng Busan Air trên đường đến Hồng Kông đã bốc cháy tại sân bay Busan Gimhae. Ảnh: Yonhapnews.



Tháng 10 năm ngoái, hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet trở thành hãng đầu tiên tại Hàn Quốc cấm sử dụng pin sạc dự phòng trong suốt chuyến bay. Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất nước này là Jeju Air cũng đã triển khai chính sách này vào cuối tháng 1 năm nay.

Hãng hàng không quốc gia Korean Air cùng bốn công ty trực thuộc gồm Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan và Air Seoul cũng đã ban hành lệnh cấm này vào cuối tháng 1.

Như vậy, với tuyên bố của T'way Air, hiện toàn bộ 11 hãng hàng không chở khách của Hàn Quốc đều đã cấm sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay.

Theo Singtao, Sina