Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Quỳnh An
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ định của Bộ Chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc sáng 10/10.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 94 người. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tiếp tục làm Bí thư tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, 55 tuổi, quê Đăk Lăk, trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân chính trị.

Ông kinh qua nhiều chức vụ như: Bí thư Huyện ủy Cư M'gar, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Sáu tháng trước, ông được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và giữ nhiệm vụ đó cho đến nay.

Các Phó bí thư được chỉ định gồm: Hồ Văn Mười (Chủ tịch UBND tỉnh), Phạm Thị Phúc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh), Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất có 94 người; Ban Thường vụ gồm 26 người.

Tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập với 2 tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông. Tỉnh này có diện tích 24.233 km2 với gần 3,9 triệu người, 124 phường xã.

Cục thuế thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán DDN) do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế qua các kỳ.