Sức hút từ diễn đàn công nghệ duy nhất phát triển ngành khách sạn

Không chỉ khởi xướng một sự kiện, ông Nguyễn Đức Quỳnh cùng cộng sự đã xây dựng HorecFex thành nơi chia sẻ tri thức, trải nghiệm công nghệ và kết nối doanh nghiệp; mang lại hiệu quả lớn với hệ sinh thái khách sạn Việt Nam.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, VietTimes trò chuyện với ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch sáng lập HorecFex Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam.

Cú hích cho ngành khách sạn

- HorecFex 2025 được giới quản trị đánh giá là một "cú hích" thực sự cho ngành khách sạn: quy mô lớn hơn, sức lan tỏa mạnh hơn và công nghệ không chỉ trưng bày mà được trải nghiệm. Từ góc nhìn của người sáng lập, đâu là yếu tố cốt lõi tạo nên sức bật đó?

HorecFex 2025 đánh dấu bước tiến thực sự của ngành khách sạn Việt Nam khi lần đầu tiên mang đến một không gian trải nghiệm công nghệ toàn diện. Đây là năm mà công nghệ không chỉ được trưng bày, mà được trải nghiệm trực tiếp, tạo nên một "cú hích" mạnh mẽ cho hệ sinh thái khách sạn - nhà hàng - dịch vụ ăn uống/cà phê.

Robot hình người xuất hiện tại HorecFex.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, người tham dự có thể tương tác ngay tại chỗ với các giải pháp robot và công nghệ hàng đầu thế giới: từ 4D Mapping Immersive Epson với hiệu ứng hình ảnh, ánh sáng sống động, 3D Virtual - MetaQuest - Samsung mô phỏng khách sạn và nhà hàng tương lai, cho đến màn chiếu sương hologram kết hợp laser mapping tạo hiệu ứng thị giác ngoạn mục.

Là doanh nghiệp vận tải du lịch chuyên nghiệp, Vitraco đã kết nối, ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, vận chuyển du lịch, điểm đến tham quan tại diễn ra HorecFex. Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vitraco

Song song là loạt giải pháp vận hành thông minh: robot phục vụ, check-in tự động, nhận diện AI, livestream chuyên nghiệp, thiết bị F&B tự động... tạo nên bức tranh toàn cảnh về tương lai ngành dịch vụ.

Trong hai ngày, sự kiện thu hút 4.000 khách, 90 diễn giả, có sự đồng hành của hơn 500 khách sạn-nhà hàng-doanh nghiệp đầu ngành như Accor, IHG, Hyatt... với tổng giá trị thiết bị góp mặt trên 42 tỷ đồng (so với 21 tỷ tại HorecFex 2024).

Có nhiều yếu tố tạo nên sức bật này cho diễn đàn, trong đó nổi bật nhất là sự quan tâm từ cộng đồng quản lý - điều hành khách sạn tăng đột biến, với tỷ lệ khách tham dự là các tổng quản lý, giám đốc điều hành, chủ đầu tư cao hơn hẳn so với năm 2024.

Thứ hai là sự bùng nổ này đến từ nhu cầu rất thực của thị trường: ngành khách sạn Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi, tái cấu trúc và hiện đại hóa để thích ứng với "bình thường mới" hậu đại dịch và làn sóng khách quốc tế quay trở lại. HorecFex đáp ứng đúng nhu cầu đó.

Xây dựng hệ sinh thái tri thức – giải pháp – kết nối

- Ngành tăng trưởng nhanh nhưng từng thiếu một diễn đàn quản trị chuyên sâu. Chính những khoảng trống đó đã khiến ông quyết tâm lập HorecFex?

HorecFex ra đời từ mong muốn kết nối, chuẩn hóa và thúc đẩy sự phát triển chuyên nghiệp của ngành khách sạn Việt Nam.

Có thể nói, HorecFex ra đời xuất phát điểm từ ba câu hỏi lớn đó là: Vì sao khách sạn Việt Nam có tốc độ tăng trưởng rất cao nhưng vẫn thiếu một diễn đàn chuyên sâu thực sự dành cho quản trị khách sạn? Vì sao các doanh nghiệp cung cấp giải pháp lại khó tiếp cận đúng người ra quyết định trong khách sạn? Vì sao ngành chưa có một "kho tri thức chung" cập nhật - thực tiễn - mang tính ứng dụng cao?

Từ đó, HorecFex định hình với tôn chỉ "vì ngành": minh bạch, không thương mại hóa quá mức, đặt lợi ích cộng đồng nghề làm trung tâm; hướng tới một hệ sinh thái tri thức - giải pháp - kết nối để doanh nghiệp khách sạn Việt Nam tăng tốc và hội nhập.

- Có thể nói HorecFex là diễn đàn công nghệ chuyên ngành duy nhất dành cho lĩnh vực khách sạn. Vậy, thách thức lớn nhất của đội ngũ sáng lập là gì?

Thiếu tiền lệ để tham chiếu là thách thức đầu tiên, mọi quy trình, chuẩn tổ chức, cấu trúc chương trình đều phải xây dựng từ đầu.

Chúng tôi còn phải thay đổi tư duy cộng đồng: thuyết phục doanh nghiệp và nhà quản lý rằng đây là diễn đàn tri thức, nơi giá trị nội dung quan trọng hơn trưng bày. Đồng thời luôn phải cân bằng giữa chuyên môn và sức hấp dẫn: giữ tiêu chuẩn học thuật nhưng vẫn dễ tiếp cận và thực tiễn.

Nguồn lực tổ chức cũng hạn chế do đội ngũ sáng lập đi lên từ nội lực ngành, không phải đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cũng là một bài toán. Nhưng chính sự tiên phong tạo nên khác biệt và bản sắc riêng của HorecFex.

Cầu nối B2B trực tiếp

- Nếu phải chỉ ra các kết quả "đo được" mà HorecFex mang đến cho ngành, ông sẽ chia sẻ điều gì?

Thông qua HorecFex, AIAIVN nắm bắt được những nỗi đau và nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, điểm đến và F&B. Tại sự kiện, AIAVN đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác. Ông Anthony Tuan Phan, Giám đốc điều hành Công ty CP Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam (AIAIVN)

Thứ nhất, HorecFex tạo không gian trí thức nơi chuyên gia, nhà quản lý, chủ đầu tư, nhà hoạch định chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn góp phần định hình chuẩn mực vận hành mới: quản trị doanh thu, an ninh thông tin, tự động hóa, vận hành xanh - bền vững.

Thứ hai, HorecFex kích hoạt ứng dụng công nghệ: công nghệ được trải nghiệm, được bàn luận chuyên sâu, đi vào thực tiễn vận hành.

Thứ ba, HorecFex là cầu nối B2B (mô hình giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) trực tiếp giữa nhà cung cấp giải pháp và đơn vị vận hành, giúp nhìn đúng nhu cầu thị trường và hình thành liên kết công nghệ - dịch vụ - đào tạo - vận hành.

- Năm 2025 chứng kiến AI, robot, Livestream thông minh, mô hình vận hành dựa trên dữ liệu bùng nổ. HorecFex sẽ bắt nhịp các xu hướng này gia tổ chức các sự kiện ngành du lịch như thế nào để doanh nghiệp Việt đi nhanh hơn?

Chúng tôi sẽ đưa Robotics và AI vào tranh luận cùng diễn giả ngay trong toạ đàm, để công nghệ bước vào thảo luận chuyên môn chứ không chỉ ở khu trải nghiệm. Chủ đề sẽ mở rộng: AI trong vận hành, ESG, an toàn thông tin, dữ liệu lớn, mô hình khách sạn mới… nhằm bám sát thay đổi của ngành và giúp doanh nghiệp định vị lộ trình ứng dụng.

- Về mô hình phát triển, HorecFex sẽ đi theo hướng sự kiện thường niên hay mở rộng thành hệ sinh thái hoạt động quanh năm?

Chúng tôi phát triển chuỗi hoạt động quanh năm: workshop, nghiên cứu, đào tạo, báo cáo thị trường, tham gia tổ chức các sự kiện ngành du lịch như: Ngày hội Du lịch quốc tế Đà Nẵng, Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng, Triển lãm Giải pháp ngành khách sạn Đà Nẵng… Tầm nhìn là đưa HorecFex trở thành diễn đàn khách sạn hàng đầu Đông Nam Á, sự kiện must participate của các chuỗi quốc tế.

Diễn đàn HorecFex không chỉ là nơi chúng tôi có thể trình diễn các công nghệ vận hành sử dụng công nghệ AI mà còn là cầu nối chiến lược với mạng lưới đối tác đa dạng. Ông Lê Đình Nam, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quần thể Du lịch Quốc tế Furama – Ariyana Đà Nẵng

Bên cạnh đó, chúng tôi định vị HorecFex sở hữu hệ sinh thái tri thức số hóa, kết nối hàng nghìn chuyên gia và hàng trăm thương hiệu giải pháp; là nơi Việt Nam tiên phong giới thiệu những mô hình vận hành tiên tiến nhất của khu vực. HorecFex không chỉ là diễn đàn công nghệ mà còn là sự kiện B2B uy tín giữa các nhà cung ứng và các chủ khách sạn, nhà hàng trên toàn khu vực.

- Xin cảm ơn ông!