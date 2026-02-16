close Đăng nhập

Chợ Hoa xuân Đà Nẵng "đại hạ giá" chiều 29 Tết Bính Ngọ

Hồ Xuân Mai

Ghi nhận tại chợ hoa xuân Đà Nẵng trong chiều 29 Tết Bính Ngọ 2026, hầu hết các loại cây cảnh đều giảm giá, nhưng sức mua không mạnh.

vt-cho-hoa-25.png
Như mọi năm, chợ hoa xuân Đà Nẵng năm nay được tổ chức tại khu vực cung thể thao Tiên Sơn, nên không gian mua sắm Tết tập trung, an toàn.
vt-cho-hoa-24.png
Cháu bé thích thú dạo chơi giữa muôn sắc hoa cùng bà
vt-cho-hoa-26.png
Ghi nhận tại chợ hoa xuân Đà Nẵng trong chiều 29 Tết Bính Ngọ 2026, hầu hết các loại cây cảnh đều giảm giá, nhưng sức mua không mạnh. Có những loại hoa nhỏ đã giảm đến hơn 50% so trước, như: đỗ quyên nhỏ giá 60 nghìn đồng/chậy, quất nhỏ giá 50-70 nghìn đồng/chậu... nhưng sức mua vẫn giảm dù người mua đi xem rất đông.
vt-cho-hoa-27.png
Cụ thể, mai vàng có giá từ 300-400 nghìn đồng/chậu loại nhỏ, 1-1,5 triệu đồng/chậu loại bon sai, từ 2-2,5 triệu đồng loại bon sai lớn, giảm giá từ 30-40% so với những ngày trước đó; cúc đại đoá có giá 400-600 nghìn đồng/cặp, giảm 200-300 nghìn đồng/cặp so với trước; cúc mâm xôi 100 nghìn/chậu, giảm 50 nghìn đồng/chậu; hướng dương chậu lớn 900 nghìn đồng/cặp; quất cảnh giá 1,5-2,5 triệu đồng/chậu...
vt-cho-hoa-22.png
Những cành đào miền Bắc khoe sắc trong nắng xuân.
vt-cho-hoa-9.png
Những nụ hoa đào bung mở, báo hiệu mùa xuân đang về
vt-cho-hoa-23.png
Cội mai vàng chờ người mua
vt-cho-hoa-16.png
Sắc đỏ của đào hòa cùng sắc vàng của mai, tạo nên bức tranh xuân
vt-cho-hoa-21.png
Khách hàng cân nhắc lựa chọn khi giá hoa năm nay giảm nhẹ.
vt-cho-hoa-15.png
vt-cho-hoa-3.png
Một người dân Đà Nẵng chọn cây mai vàng trang hoàng ngày Tết
vt-cho-hoa-4.png
Những chậu quất cuối cùng của chợ hoa xuân Đà Nẵng chiều 29 Tết Bính Ngọ
vt-cho-hoa-14.png
Do không bán hết hoa, chủ vườn đập chậu, chở cây trở về
vt-cho-hoa-18.png
Nhà vườn từ Bình Định hạ giá kích cầu khách mua để thu hồi vốn về quê sớm
vt-cho-hoa-11.png
Chủ vườn mai thẩn thờ sau những ngày dài ở chợ hoa Tết nhưng hàng bán chậm
vt-cho-hoa-19.png
Một du khách hứng khởi với cây mai vàng chọn được từ chợ hoa xuân Đà Nẵng
vt-cho-hoa-7.png
Một du khách ghi lại khoảng khắc đẹp ở chợ hoa xuân Đà Nẵng năm 2026
vt-cho-hoa-17.png
Niềm vui của anh shipper chở hoa tại chợ hoa xuân Đà Nẵng Tết Bính Ngọ 2026.

