Thủ tướng yêu cầu làm cầu phao qua sông Lô trong 2 ngày

Để phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu Sông Lô hư hỏng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện trong 2 ngày và hoàn thành trước 29 Tết.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.

Để kịp thời phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu sông Lô hư hỏng, Thủ tướng giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị, lực lượng phối hợp với tỉnh Phú Thọ khẩn trương tổ chức làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện trong 2 ngày.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, việc làm cầu phao qua sông Lô phải bảo đảm hoàn thành trước 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, để phục vụ nhân dân.

Thủ tướng lưu ý thông báo công khai thời gian sử dụng để người dân chủ động đi lại. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cầu Sông Lô. Ảnh: T.H.

Tại cuộc họp về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) chiều 14/2, Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Việc này cũng nhằm bảo đảm an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới và đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước đây thành tỉnh Phú Thọ mới, cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cơ quan Công an kiểm tra thực tế tại cầu Sông Lô. Ảnh: Công an Phú Thọ.

Theo Thủ tướng, việc sửa chữa, tiếp tục sử dụng cầu Sông Lô cũ hay không phụ thuộc vào đánh giá, tư vấn, giám sát chuyên môn. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo phải đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới nhưng trước mắt cần khảo sát, lắp đặt cầu phao phục vụ người dân đi lại.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới phù hợp quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới. Việc thiết kế cầu sông Lô mới phải rút kinh nghiệm từ cầu cũ, theo hướng cao hơn, rộng hơn, dài hơn, đẹp hơn, hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và phải khảo sát kỹ hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu cực đoan.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt việc triển khai dự án này không kéo dài, hoàn thành trong 1 năm (trước 1/3/2027), phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng.

Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thể của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế.

Kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05, không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

Ngày 6/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.