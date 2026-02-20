Hơn 425.000 người khám, cấp cứu trong 6 ngày nghỉ Tết

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ (từ 14/2 đến 20/2), tổng số lượt khám, cấp cứu là 425.407 lượt.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), vào chiều nay, 20/2, từ mùng 4 Tết, trong 24 giờ qua, các bệnh viện đã khám, cấp cứu cho 67.008 lượt người bệnh. Lũy kế 6 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 20/2), tổng số lượt khám, cấp cứu là 425.407 lượt.

Tiếp nhận bệnh nhân tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức

Hơn 125.000 bệnh nhân đang điều trị nội trú

Cho đến sáng nay, mùng 4 Tết, có 125.061 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Trước đó một ngày, con số bệnh nhân còn lại tại viện là 112.357 người, cho thấy áp lực điều trị nội trú vẫn ở mức cao.

Trong 24 giờ qua, có 17.960 người bệnh khỏi bệnh ra viện; 2.507 người nhập viện điều trị nội trú; 2.814 ca phẫu thuật được thực hiện, trong đó 432 ca là phẫu thuật cấp cứu do tai nạn. Các cơ sở y tế cũng đón 2.690 trẻ chào đời, bao gồm cả sinh thường và mổ đẻ.

Tổng số lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương là 1.508 lượt trong ngày Mùng 4; lũy kế 6 ngày là 16.254 lượt.

Đáng chú ý, tổng số ca tử vong trong 24 giờ (bao gồm tử vong trước viện, tại viện và tiên lượng tử vong xin về) là 310 trường hợp. Tính chung 6 ngày nghỉ Tết, số tử vong là 1.703 trường hợp.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết các bệnh viện đã dự trữ đầy đủ máu, dịch truyền, thuốc, vật tư và sinh phẩm để bảo đảm công tác cấp cứu trong suốt kỳ nghỉ.

Tai nạn giao thông vẫn là nỗi lo lớn

Riêng tai nạn liên quan đến giao thông tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số ca cấp cứu dịp Tết.

Trong 24 giờ qua đã có 3.606 lượt khám, cấp cứu do tai nạn giao thông. Trong số này, 1.702 người phải nhập viện, 281 trường hợp phải chuyển lên tuyến trên.

Số tử vong do tai nạn giao thông trong 24h qua là 28 người, bao gồm 7 trường hợp tử vong trước khi đến cơ sở y tế, 11 trường hợp tử vong tại viện và 10 trường hợp tiên lượng tử vong xin về. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số tử vong trong 24 giờ tăng 8 trường hợp (40%).

Lũy kế 6 ngày nghỉ Tết, tổng số khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông là 21.897 lượt, tăng 1.138 lượt (5,5%) so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 6 ngày là 150 người, tăng 23 trường hợp (18,1%).

Mức tăng 18,1% số tử vong trong 6 ngày là tín hiệu cần được chú ý. Trong khi số lượt cấp cứu chỉ tăng 5,5%, thì tỷ lệ tử vong lại tăng cao hơn, cho thấy tính chất tai nạn có thể nghiêm trọng hơn hoặc việc tiếp cận cấp cứu còn chậm trễ ở một số địa bàn.

Đây là vấn đề không chỉ của ngành y tế mà còn liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra kiểm soát và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Sáng mùng 4, còn 6.229 người bệnh do tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở y tế, đồng nghĩa với áp lực điều trị chấn thương vẫn tiếp tục trong những ngày sau Tết.

Bên cạnh đó, số ca cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa trong ngày là 21 trường hợp, 15 người phải nhập viện; tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế ghi nhận 3 trường hợp.

Bệnh nhân cấp cứu được đưa vào Bệnh viện Việt Đức

Ngộ độc, rối loạn tiêu hóa rải rác

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 81 trường hợp khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia rượu; 66 người phải nhập viện theo dõi, điều trị. Đáng chú ý có vụ ngộ độc trứng cá khiến 13 người nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc (Thanh Hóa), hiện đã ổn định.

Tính chung 6 ngày nghỉ Tết, có 513 trường hợp khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, say bia rượu; 300 người phải nhập viện. Ghi nhận 1 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Sau 6 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, con số hơn 425.000 lượt khám, cấp cứu và hơn 125.000 bệnh nhân đang điều trị nội trú cho thấy hệ thống bệnh viện đã vận hành liên tục, không có “khoảng trống” trong chăm sóc y tế.