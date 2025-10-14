Ông Trần Lưu Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 14/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng bí thư trao Quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 . Ảnh: BCT.

Bộ Chính trị cũng điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ TP..HCM nhiệm kỳ 2025-2030 và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM.

Các Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Được, Võ Văn Minh, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán ở phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Ths Quản lý công, Kỹ sư cơ khí; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh và lần lượt giữ các chức vụ: Trưởng Phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Lưu Quang. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Từ tháng 2/2019 - 4/2021, ông là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 4/2021 - 1/2023, ông giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 1/2023 - 8/2024, ông giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8/2024 - 1/2025, ông được Bộ Chính trị phân công giữ cương vị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 23/1/2025, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Từ tháng 2/2025, ông giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ngày 25/8/2025, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.