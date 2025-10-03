Thượng tướng Thái Đại Ngọc làm Bí thư Gia Lai

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 3/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân bí thư tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc. Ảnh: Gialai.gov.vn

Theo đó, Bộ Chính trị đã thống nhất cho ông Hồ Quốc Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ Chính trị chỉ định 60 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai và 18 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VGP

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tân bí thư tỉnh Gia Lai Thái Đại Ngọc sinh năm 1966 ở Đà Nẵng. Trình độ cử nhân Quân sự; từng là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, Quân khu 5; Cục trưởng cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu); Tư lệnh Quân khu 5, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.