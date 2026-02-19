close Đăng nhập

Tổng bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Lệ Chi
Lệ Chi

Tổng bí thư Tô Lâm đến Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x
Tổng bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews hôm 18/2. Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews hôm 18/2. Ảnh: TTXVN

Chuyên cơ chở Tổng bí thư Tô Lâm đáp xuống sân bay quân sự Andrews ở thủ đô Washington của Mỹ vào trưa 18/2 (rạng sáng nay giờ Hà Nội).

Đón Tổng bí thư Tô Lâm tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Dải Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác Việt - Mỹ trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột tại Dải Gaza.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Tổng bí thư Tô Lâm đến Mỹ #Tổng bí thư Tô Lâm #Hội đồng Hòa bình về Gaza

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.