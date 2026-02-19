Tổng bí thư Tô Lâm đến Mỹ dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng bí thư Tô Lâm đến Mỹ, bắt đầu chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump.

Chuyên cơ chở Tổng bí thư Tô Lâm đáp xuống sân bay quân sự Andrews ở thủ đô Washington của Mỹ vào trưa 18/2 (rạng sáng nay giờ Hà Nội).

Đón Tổng bí thư Tô Lâm tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Dải Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác Việt - Mỹ trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột tại Dải Gaza.