Ông Donald Trump ân xá cho 77 đồng minh trong vụ “cử tri giả” bầu cử Mỹ 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban lệnh ân xá cho 77 cá nhân liên quan đến âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 – bao gồm những đồng minh thân cận của ông như Rudy Giuliani, Sidney Powell và Kenneth Chesebro, một quan chức Bộ Tư pháp thông báo.

Danh sách đầy đủ những người được ân xá, đều là các đồng bị cáo của Tổng thống phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến âm mưu “cử tri giả” năm 2020, được đăng trên mạng xã hội X ngay trước 23h00 ngày 9/11 (giờ Mỹ) bởi luật sư Ed Martin – người được ông Trump chỉ định làm “quan chức ân xá”.

Ông Martin chia sẻ tài liệu ân xá trong phần trả lời bài đăng mà ông đã viết từ ngày 26/5, trong đó có nội dung: “Không để ai thuộc MAGA (phong trào Nước Mỹ trên hết) bị bỏ lại phía sau”.

Những người được trao “ân xá toàn phần, hoàn toàn và vô điều kiện” bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch tổ chức các danh sách cử tri thay thế từ các bang quan trọng mà cựu Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng, bao gồm Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin và Michigan.

“Bản tuyên bố này chấm dứt một sự bất công nghiêm trọng đối với người dân Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020 và tiếp tục quá trình hòa giải quốc gia”, ông Trump viết trong tài liệu ân xá.

Các lệnh ân xá cũng được trao cho cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows và những trợ lý chiến dịch năm 2020 khác, những người bị cáo buộc phối hợp để gửi danh sách cử tri giả từ 4 bang kể trên lên Quốc hội nhằm giữ cho ông Trump tại vị.

Các cố vấn của ông Trump như John Eastman, Christina Bobb và Boris Epshtey cũng nằm trong số hàng chục nhân vật nổi bật được ân xá.

Bản tuyên bố này được ông Trump ký vào thứ Sáu tuần trước, và có điểm đáng chú ý là không ân xá cho chính bản thân ông.

“Lệnh ân xá này không áp dụng cho Tổng thống Mỹ, Donald J. Trump”, một dòng gần cuối tài liệu nêu rõ.

Những lệnh ân xá này chủ yếu mang tính biểu tượng vì không ai trong 77 cá nhân bị truy tố ở cấp liên bang, nhưng có thể ngăn các chính quyền tương lai truy tố những đồng phạm bị cáo buộc.

Âm mưu “cử tri giả” cuối cùng đã dẫn việc những người ủng hộ ông Trump tập hợp nỗ lực nhằm ngăn chặn việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 vào ngày 6/1/2021.

Theo NYPost