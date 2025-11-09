Bức ảnh về ông Trump trong Phòng Bầu dục lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Hình ảnh ông Donald Trump dường như nhắm mắt trong lúc công bố chính sách tại Phòng Bầu dục lan truyền mạnh mẽ, khiến đối thủ chính trị đặt nghi vấn về sức khỏe.

Hình ảnh ông Donald Trump dường như đang chợp mắt trong lúc công bố một chính sách tại Phòng Bầu dục hồi giữa tuần này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cuối tuần qua. Các đối thủ chính trị của ông nhanh chóng nắm lấy đoạn video này để đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe và phong độ làm việc của Tổng thống Mỹ.

Vụ việc diễn ra hôm 6/11, khi ông Trump tham gia buổi công bố kế hoạch giảm giá thuốc hỗ trợ giảm cân phổ biến, phát biểu từ bàn Kiên định (Resolute Desk) cùng các quan chức cấp cao khác.

Trong video, có lúc ông Trump nhắm mắt khá lâu, và ở những khoảnh khắc khác, ông dường như cố gắng giữ mắt mở. Ông cũng xoa mắt nhiều lần, khiến dư luận xôn xao.

Những hình ảnh này ngay lập tức khiến phe chỉ trích ông Trump phản ứng dữ dội. Văn phòng báo chí của Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom – một trong những đối thủ chính trị nổi bật của ông Trump – đã đăng ảnh sự kiện và viết:

“DOZY DON IS BACK” (tạm dịch: “Ông Don buồn ngủ đã trở lại”).

Phản ứng trước làn sóng lan truyền này, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Taylor Rogers, ra tuyên bố khẳng định:

“Tổng thống không hề ngủ gật; thực tế, ông phát biểu liên tục và trả lời nhiều câu hỏi từ báo chí trong buổi công bố này – một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử khi giúp giảm giá hai loại thuốc quan trọng dành cho người Mỹ đang vật lộn với tiểu đường, bệnh tim, béo phì và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tuy nhiên, truyền thông tự do thất bại lại muốn thổi phồng những điều vô nghĩa thay vì đưa tin trung thực về nỗ lực cứu sống người dân của Tổng thống”.

Theo CNN, ông Trump vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng và tham gia các phiên hỏi – đáp kéo dài với báo giới. Các trợ lý và thành viên nội các nhiều lần ca ngợi thể lực dồi dào của ông, cho biết họ vẫn nhận được điện thoại hoặc tin nhắn của Tổng thống vào mọi giờ trong ngày.

Chỉ một ngày trước buổi công bố hôm thứ Năm, ông Trump đã di chuyển tới Miami để có bài phát biểu kinh tế kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Trước đó ít ngày, ông cũng vừa hoàn tất chuyến công du ba nước châu Á.

Dẫu vậy, những nghi vấn về sức khỏe của Tổng thống vẫn đeo bám ông từ khi nhậm chức, khi ông là người cao tuổi nhất từng được bầu làm Tổng thống Mỹ. Ông Trump, 79 tuổi, tiết lộ hồi tháng trước rằng ông đã chụp MRI tại Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed trong đợt khám sức khỏe định kỳ, song không nói rõ lý do.

Vào mùa hè năm nay, Nhà Trắng cũng thông báo các bác sĩ phát hiện ông Trump bị suy tĩnh mạch mạn tính, nguyên nhân khiến máu ứ đọng trong một số tĩnh mạch chân do các van trong mạch không hoạt động bình thường.

Các chuyên gia nhận định, mọi Tổng thống đều có lúc thể hiện sự mệt mỏi nơi công cộng. Ngay cả cựu Tổng thống trẻ hơn nhiều tuổi như ông Barack Obama cũng từng được ghi lại cảnh dụi mắt mệt mỏi trong các hội nghị quốc tế kéo dài.

Đáng chú ý, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Joe Biden vì “thiếu năng lượng”, đặt cho ông biệt danh “Sleepy Joe” (Joe buồn ngủ) trong chiến dịch tranh cử năm ngoái – và vẫn tiếp tục sử dụng biệt danh này đến nay.

Tuy nhiên, ông Biden, người cao tuổi nhất từng giữ chức Tổng thống Mỹ, cũng từng bị bắt gặp nhắm mắt trong một số sự kiện công khai, gây ra những so sánh trớ trêu trên mạng xã hội.

Theo CNN