Ông Trump hứa trả 2.000 USD "cổ tức thuế quan" cho mỗi người dân Mỹ

Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ chi trả 2.000 USD cho mỗi người dân Mỹ từ doanh thu thuế quan, trong khi chính sách này đang bị kiện tại Tòa án Tối cao.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng mọi công dân Mỹ đủ điều kiện sẽ nhận được khoản cổ tức 2.000 USD, được chi trả từ nguồn thu thuế quan do chính sách thương mại của ông mang lại – một chính sách hiện đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét tính hợp pháp.

Trong năm qua, ông Trump đã áp đặt hàng loạt mức thuế quan mới đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại lớn của Mỹ, với lý do nhằm “sửa chữa sự mất cân bằng thương mại” mà ông cho là bất công. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng các biện pháp này đã đẩy giá hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ tăng cao.

“Những ai phản đối thuế quan là kẻ ngốc nghếch!”, ông Trump viết trên Truth Social hôm 9/11, khẳng định chính sách thuế quan của ông đang đóng góp “hàng nghìn tỷ USD” cho ngân sách Mỹ và sẽ giúp giảm bớt khoản nợ công khổng lồ 37.000 tỷ USD.

Ông cũng tuyên bố: “Một khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD cho mỗi người (không bao gồm người có thu nhập cao!) sẽ được chi trả cho tất cả”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó nói với ABC News rằng “cổ tức thuế quan” này có thể được triển khai “dưới nhiều hình thức khác nhau”, bao gồm miễn giảm thuế cho người dân.

Hiện chính sách thuế quan của ông Trump đang bị thách thức tại Tòa án Tối cao, trong vụ kiện do một số bang và doanh nghiệp nhỏ đệ trình, cho rằng biện pháp này vượt quá thẩm quyền hành pháp.

Tại buổi họp báo ở Phòng Bầu dục hôm thứ Tư tuần trước, khi được hỏi về bình luận của một thẩm phán rằng “thuế quan thực chất là thuế do người dân Mỹ chi trả”, ông Trump đáp: “Tôi không đồng ý. Họ có thể phải trả một phần nào đó... nhưng xét về tổng thể, người Mỹ đang được hưởng lợi rất lớn”.

Ông cũng cảnh báo rằng nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại chính sách thuế quan, hậu quả sẽ “tàn khốc đối với đất nước”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi sẽ phải phát triển một kế hoạch ‘trò chơi thứ hai’”.

Theo RT