Quán cà phê vách núi gây sốt: Khách đeo dây an toàn ngồi thõng chân trên vách đá cao 60 m

Dịch vụ cà phê độc đáo tại Trung Quốc kết hợp leo núi Via Ferrata, thu hút nhiều người thích khám phá, nhưng cũng khiến nhiều người lo ngại về an toàn.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, quán cà phê vách núi Cổ Thạch (Cliff Coffee) ở huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) bất ngờ nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách tìm đến trải nghiệm cảm giác uống cà phê trên vách đá dựng đứng. Do khung cảnh đầy ấn tượng, các đoạn video liên quan được lan truyền rộng rãi trên mạng, làm dấy lên nhiều ý kiến bàn luận khác nhau…

Các "bàn" của khách ngồi được bố trí rải rác trên vách đá dựng đứng. Ảnh: Creaders.



Từ những video do nhiều cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội có thể thấy, trên một vách đá dựng đứng sát biển, nhiều khách hàng buộc dây an toàn quanh người, ngồi trên những “chỗ ngồi” gần như vuông góc với vách đá, thong thả thưởng thức cà phê.

Bên dưới chân họ là biển cả mênh mông, bên cạnh vách đá còn treo bảng hiệu “Cổ Thạch Cà-phê - Cliff Coffee”. Cũng có những khách buộc dây an toàn, cẩn thận chậm rãi dò dẫm từng bước trên các “bàn đạp” gắn trên vách đá để tiến về phía “chỗ ngồi”, tạo nên cảnh tượng đầy kích thích. Có cư dân mạng cảm thán: “Đây mới đúng là ngồi trên vách núi uống cà phê thật sự”.

Những người khách dũng cảm lần dây xuống quán. Ảnh: Creaders.



Theo báo Jimu News, một cư dân mạng từng trải nghiệm cho biết trước khi đến quán, cô chưa từng tham gia hoạt động “Via Ferrata”. Lúc đầu đứng trên vách đá, cô thực sự cảm thấy sợ hãi, chân không khỏi run rẩy. Tuy nhiên, khi đi từng bước chậm rãi, cô dần vượt qua nỗi sợ tâm lý. Cô mô tả: “Trên người được buộc ba dây bảo hiểm, khoảng cách giữa các bậc trên vách đá rất gần, lại có hướng dẫn viên đi kèm, tôi thấy rất đáng để trải nghiệm”.

Dưới chân vách núi là mặt biển cách 60m. Ảnh: Creaders.



Theo thông tin công khai, hoạt động mang tên “Via Ferrata” là một môn leo núi trên vách đá, bắt nguồn từ tiếng Italy “Via Ferrata” (nghĩa là thám hiểm vách đá hoặc leo núi theo đường sắt). Đây là tuyến leo núi được xây dựng trên vách đá tự nhiên, gồm tay vịn, bàn đạp, cầu treo và dây cáp thép, cho phép người bình thường không có kỹ năng leo núi chuyên nghiệp vẫn có thể leo lên vách đá dựng đứng dưới sự bảo vệ của dây an toàn và móc khóa.

Khách uống cà-phê xuống bàn. Ảnh: Creaders.



Theo nhân viên của quán vách núi Cổ Thạch, khách có thể chọn trải nghiệm leo núi Via Ferrata hoặc tham gia hoạt động “đi ngang qua vách đá” giới hạn dịp Tết. Nhân viên cho biết: “Via Ferrata giá 398 NDT/người (1,5 triệu VND), còn đi ngang là 188 NDT. Ngay cả người hoàn toàn không có kinh nghiệm leo núi cũng có thể tham gia, vì sẽ có huấn luyện viên chuyên nghiệp đi kèm tại chỗ. Được biết, độ cao của “chỗ ngồi” uống cà phê trên vách đá vào khoảng 60 mét.

Cảnh một bàn khách ngồi uống cà-phê gây thót tim. Ảnh: Creaders.

Người phụ trách quán giới thiệu về mô hình hoạt động của dịch vụ này, nhấn mạnh rằng muốn lên vách đá uống cà phê phải đặt lịch trước; quán không cho phép khách tự ý leo trèo mà bắt buộc phải có huấn luyện viên đi cùng. Một huấn luyện viên có thể dẫn vài người xuống vách đá, hỗ trợ họ di chuyển đến vị trí ngồi, đồng thời giúp chụp ảnh và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn.

Ông cho biết: “Khách có thể chọn loại cà phê mình muốn uống trong quán trước, nhân viên pha xong sẽ do huấn luyện viên mang ra chỗ ngồi. Khách chỉ cần đi tới đó là có thể uống trực tiếp. Tương đương với việc chúng tôi cung cấp một nền tảng đặc biệt để uống cà phê, một chỗ ngồi để thư giãn – khách chỉ là cần một cái bàn để uống cà phê mà thôi”.

Thưởng thức xong cà-phê rời quán ra về cũng rất gian nan. Ảnh: Creaders.



Ông bổ sung rằng mức giá 398 nhân dân tệ không chỉ là tiền cà phê mà còn bao gồm phí bảo hiểm, phí thuê trang thiết bị chuyên dụng, phí hướng dẫn viên… và không giới hạn thời gian; nếu muốn, khách có thể ngồi trên vách đá bao lâu cũng được để ngắm cảnh.

Sau khi tin về quán cà-phê độc đáo này lan truyền, đã xuất hiện các bình luận của cư dân mạng, như: “Ác mộng của người sợ độ cao, mắt giật chân run”, “Uống là uống cảm giác tim đập thình thịch”, “Người Trung Quốc sống là phải có ảnh ‘sống ảo’”, “Đợi mấy người thích ‘hot trend’ check-in xong chắc đóng cửa luôn”, “Đây là đổi mạng sống để uống cà phê sao? Ly cà phê này nhất định phải uống ư?”…

Theo Creaders