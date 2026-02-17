NASA cảnh báo đáng sợ về 15.000 tiểu hành tinh "sát thủ thành phố", có nguy cơ va chạm Trái đất

NASA cho biết khoảng 15.000 tiểu hành tinh kích thước 140 mét đang mất dấu gần Trái đất, trong khi chuyên gia cảnh báo nhân loại hiện chưa có hệ thống đủ mạnh để làm chệch hướng nếu xảy ra va chạm.

Khoảng 15.000 tiểu hành tinh cỡ trung, được gọi là “sát thủ thành phố”, hiện chưa được xác định vị trí khi chúng di chuyển trong không gian gần Trái đất – và có khả năng gây ra thiệt hại thảm khốc.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo Trái đất hiện không có khả năng phòng vệ trước hàng nghìn tiểu hành tinh “sát thủ thành phố” mà các nhà khoa học chưa thể theo dõi được.

Những khối đá không gian có kích thước khoảng 140 mét đang bay quanh khu vực gần hành tinh của chúng ta và có thể “gây thiệt hại nghiêm trọng ở cấp độ khu vực” nếu một thiên thể rơi trúng khu dân cư, theo thừa nhận của người đứng đầu bộ phận phòng vệ hành tinh của NASA.

Tiến sĩ Kelly Fast, người phụ trách chương trình theo dõi các tiểu hành tinh và sao chổi gần Trái đất của NASA, cho biết khoảng 15.000 thiên thể cỡ trung được gọi là “sát thủ thành phố” hiện chưa được ghi nhận đầy đủ. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng Trái đất sẽ không thể tự vệ nếu một trong những khối đá này lao thẳng về phía chúng ta.

Tiến sĩ Nancy Chabot, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Johns Hopkins (bang Maryland, Mỹ), từng dẫn đầu sứ mệnh Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) của NASA. Trong sứ mệnh này, một tàu vũ trụ nặng 610 kg đã được cố ý đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos với vận tốc 14.000 dặm/giờ, làm thay đổi quỹ đạo của nó. Sứ mệnh được ca ngợi là bước tiến bảo vệ Trái đất, song hiện không có tàu vũ trụ nào khác sẵn sàng cho một nhiệm vụ tương tự trong tương lai.

“Chúng tôi thực sự lo ngại về các tiểu hành tinh sát thủ thành phố”, bà Chabot nói. “DART là một minh chứng tuyệt vời, nhưng chúng ta không có sẵn hệ thống tương tự để triển khai ngay nếu xuất hiện mối đe dọa. Chúng ta không biết vị trí của 50% số tiểu hành tinh có kích thước 140 mét, và điều đó đáng lo ngại”.

“Hiện tại, chúng ta không có cách nào chủ động làm chệch hướng một thiên thể như vậy. Chúng ta có thể chuẩn bị, nhưng tôi không thấy khoản đầu tư cần thiết đang được thực hiện”, bà nói thêm.

Phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Thúc đẩy Khoa học Mỹ (AAAS) ở Arizona, tiến sĩ Kelly Fast cho biết bà lo ngại nhất về các tiểu hành tinh cỡ trung. “Điều khiến tôi mất ngủ là những tiểu hành tinh mà chúng ta chưa biết đến”, bà nói.

Bà cho hay: “Các vật thể nhỏ va vào Trái đất liên tục nên chúng tôi không quá lo về điều đó. Chúng tôi cũng không quá lo về những thiên thể khổng lồ như trong phim ảnh vì chúng tôi biết chúng đang ở đâu”.

“Chính những thiên thể ở khoảng giữa, cỡ 140 mét trở lên, mới có thể gây thiệt hại cấp khu vực thay vì toàn cầu – và chúng ta lại không biết chúng ở đâu. Ước tính có khoảng 25.000 tiểu hành tinh như vậy và chúng ta mới chỉ xác định được khoảng 40%”, bà cảnh báo. “Việc phát hiện chúng cần thời gian, ngay cả khi sử dụng những kính thiên văn tốt nhất”.

Theo Mirror