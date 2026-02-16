Tỷ phú Trung Quốc chi tiền tỷ thưởng Tết, xây dựng hệ thống phúc lợi đỉnh cao

Tại tỉnh Liêu Ninh, Tập đoàn Phương Đại (Fangda Group) mỗi năm đều tái hiện một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc: Tại các trụ sở công ty trực thuộc đều dựng lên một “bức tường tiền mặt” cao mấy mét được xếp từ những cọc tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ (NDT), gần 130.000 nhân viên xếp hàng nhận khoản thưởng cuối năm của mình. Cảnh tượng này không chỉ trở thành tiêu điểm truyền thông mà còn là hình ảnh thu nhỏ cho phong cách hào phóng của người đứng đầu tập đoàn – ông Phương Uy.

Công ty thép Bình An xếp tiền thưởng thành những quả núi. Ảnh: Sohu.



10 năm phát 4 tỷ NDT tiền thưởng cho nhân viên

Được mệnh danh là “Tổng tài bá đạo phát lì xì Tết”, tỷ phú giàu nhất vùng Đông Bắc – Phương Uy – trong 10 năm qua đã phát gần 4 tỷ NDT (tức 15 ngàn tỷ VND) tiền thưởng bằng tiền mặt cho nhân viên, và sự hào sảng ấy chưa hề giảm sút.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là việc chia thưởng quy mô lớn như vậy không hề ảnh hưởng đến đà tăng tài sản cá nhân của ông. Theo bảng xếp hạng Hurun China Rich List 2025 (Những người giàu nhất Trung Quốc năm 2025), khối tài sản của ông Phương Uy đã tăng từ 40,5 tỷ NDT năm 2024 lên 52,5 tỷ NDT, vững vàng giữ vị trí số một trong giới doanh nhân khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Công nhân phấn khởi "phá tường" nhận tiền thưởng về sắm Tết. Ảnh: Singtao.



Trái ngược với phong cách hoạt động rầm rộ của doanh nghiệp, bản thân Phương Uy lại rất kín tiếng và bí ẩn. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng lại xây dựng cho Fangda Group một hệ thống phúc lợi nhân viên được xem là hình mẫu tiêu biểu trong khối doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc hiện nay.

Hệ thống này không chỉ đơn thuần là tiền thưởng dịp lễ Tết, mà là một mạng lưới bảo đảm rộng lớn được thiết kế bài bản, bao phủ toàn bộ nhân viên và gia đình họ. Hệ thống này gồm 9 phúc lợi đặc trưng như hỗ trợ y tế, cứu trợ bệnh hiểm nghèo, “Học bổng Phương Uy”, thậm chí còn có trợ cấp hưu trí cho nhân viên và khoản phụ cấp riêng để phụng dưỡng cha mẹ. Tất cả tạo nên một kế hoạch bảo đảm gia đình toàn diện ở cấp độ doanh nghiệp, thể hiện một khía cạnh ít được biết đến trong phong cách điều hành kinh doanh của ông.

Từ năm 2016, công ty bắt đầu tặng những chiếc xe ô tô trị giá 100.000 NDT cho các nhân viên hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu. Có lần, công ty đã tặng miễn phí tới 4.116 chiếc xe và chi trả toàn bộ bảo hiểm xe trong 5 năm. Họ còn đưa vào quy chế rằng "lợi nhuận tăng thì lương cũng tăng", có người thậm chí đã được tăng lương 15% một lần.

Cảnh tượng lễ trao thưởng ô tô cho các nhân viên xuất sắc. Ảnh: Zhihu.



Chế độ phúc lợi này không chỉ dành cho nhân viên mà còn mở rộng đến gia đình họ. Mỗi tháng, công ty gửi tiền "hiếu kính cha mẹ" cho phụ huynh của nhân viên, tổng số tiền đã lên đến 2,83 tỷ NDT. Công ty còn hỗ trợ chi phí y tế cho nhân viên và gia đình họ, với hơn 27.000 lượt khám chữa bệnh. Nếu con cái của nhân viên đỗ vào các trường đại học hàng đầu, công ty sẽ tài trợ toàn bộ học phí đại học. Nếu học sinh đỗ vào trường đại học nước ngoài, công ty sẽ cấp học bổng 8.000 USD mỗi năm.

Một số người còn nói: "Làm việc ở Fangda, cả gia đình đều được bảo đảm!"

Tỷ phú xuất thân từ nhà lượm ve chai

Phương Uy, sinh tháng 9/1973 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Fangda Liêu Ninh, và là người kiểm soát thực tế năm công ty niêm yết bao gồm Fangda Carbon, Fangda Special Steel, Đông Bắc Dược, Trung Tinh Thương nghiệp và HNA Holdings.

Hình ảnh cơ sở lập nghiệp đầu tiên của Phương Uy. Ảnh: QQnews.



Thời thơ ấu, nhà nghèo, Phương Uy phải theo cha đi thu mua sắt vụn để duy trì sinh kế. Trong quá trình kinh doanh tại thành phố Phủ Thuận, ông đã kiếm được lợi nhuận từ việc dùng quặng sắt để trả nợ, qua đó tích lũy tài sản ban đầu. Năm 2002, ông tiến hành tái cấu trúc nhà máy carbon Phủ Thuận (Fushun Carbon) sản xuất các sản phẩm than chì, điện cực, sợi carbon, vật liệu composite carbon… mở đầu cho quá trình mua lại các doanh nghiệp.

Năm 2003, ông tiếp quản Fushun Carbon thông qua công ty Fushun Xinh Ren Holdings, và cùng năm đó tái cấu trúc mỏ quặng sắt Laihe, gia nhập ngành tài nguyên. Năm 2005, ông thành lập Tập đoàn Fangda Liêu Ninh, trong vài năm tiếp theo, đã lần lượt mua lại ba công ty quốc doanh, gồm: Shen Yang Coking, Chengdu Rongguang Carbon và Hefei Carbon.

Năm 2006, ông mua lại Hailong Technology (sau này đổi tên thành Fangda Carbon), trở thành công ty niêm yết đầu tiên. Năm 2009, ông mua lại 57,97% cổ phần của Nanchang Steel, đến năm 2011, tài sản cá nhân của ông gần đạt mức 10 tỷ NDT.

"Ông chủ bá đạo tiền thưởng" Phương Uy. Ảnh: Singtao.



Năm 2018, Phương Uy tiếp quản Đông Bắc Dược, và đến năm 2021, Tập đoàn Fangda đã chi 41 tỷ NDT để mua lại quyền kiểm soát mảng kinh doanh hàng không của HNA Group (Tập đoàn Hàng không Hải Nam). Năm 2024, ông trở thành cổ đông lớn thứ ba của Hãng hàng không Juneyao Airlines (Hàng không Cát Tường) nắm giữ 2,63% cổ phần, nhưng tháng 4/2025, Juneyao Airlines công bố báo cáo tài chính năm 2024, cho thấy Phương Uy đã rời khỏi top 10 cổ đông lớn nhất.

Phương Uy đã nhận được nhiều danh hiệu, bao gồm "Nhân vật từ thiện tỉnh Liêu Ninh" năm 2007, "Cá nhân tiên tiến trong công tác giảm nghèo tỉnh Cam Túc" năm 2021, cũng như Huy chương Lao động 1/5 của tỉnh Liêu Ninh và các danh hiệu doanh nhân xuất sắc khác. Về tài sản, năm 2025, ông đứng ở vị trí 106 trong Hurun China Rich List với tài sản trị giá 52,5 tỷ NDT, và xếp thứ 73 trong New Fortune 500 năm 2025 với tài sản trị giá 44,61 tỷ NDT.

Theo Singtao, Ifeng, QQnews

