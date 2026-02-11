Nga đang chế tạo động cơ plasma để đưa con người lên Sao Hỏa trong vòng 30 ngày

Động cơ plasma có thể là tương lai của ngành du hành vũ trụ có người lái, và “tên lửa magnetoplasma” của Nga đang đặt ra những mục tiêu tham vọng nhất về thời gian di chuyển.

Trong khi tên lửa hóa học đã viết nên những trang đầu tiên của lịch sử chinh phục không gian của nhân loại, nhiều quốc gia trên thế giới đang muốn mở ra một chương mới: lực đẩy plasma.

Không giống như các thế hệ tên lửa hóa học trước đây, những hệ thống thế hệ mới này hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và (có lẽ quan trọng nhất) nhanh hơn. Thường được gọi là tên lửa magnetoplasma (dù có nhiều khái niệm và cấu hình khác nhau), các động cơ này tạo lực đẩy bằng cách ion hóa nhiên liệu và gia tốc nó bằng từ trường.

Nhận thấy xu hướng này, NASA đã nghiên cứu các công nghệ tương tự, thậm chí đầu tư đáng kể vào cả dự án Pulse Plasma Rocket (thuộc chương trình NASA Innovative Advanced Concepts) và Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket (được phát triển bởi công ty Ad Astra Rocket Company có trụ sở tại Texas).

Hiện nay, nếu phóng vào thời điểm sao Hỏa ở vị trí gần Trái Đất nhất, tên lửa hóa học mất trung bình khoảng 8 tháng để đến Hành tinh Đỏ. Trong khi đó, hai mẫu khái niệm do NASA hỗ trợ hứa hẹn rút ngắn thời gian một chiều xuống còn khoảng 45 đến 60 ngày. Điều này chẳng khác nào nói với một người vừa vượt Đại Tây Dương bằng thuyền rằng giờ đã có một phát minh mới gọi là máy bay phản lực.

Thành viên mới nhất gia nhập “cuộc đua” động cơ plasma là bộ gia tốc magnetoplasma của Viện Troitsk thuộc Rosatom ở Moscow – tập đoàn nhà nước Nga chuyên về năng lượng hạt nhân và các công nghệ tiên tiến như máy tính lượng tử, tua-bin gió và cả động cơ plasma.

Được công bố lần đầu vào tháng 2/2025, bộ gia tốc này đạt xung lực riêng (gia tốc của các hạt hydro) lên tới 100 km/giây và công suất đầu ra 300 kilowatt, mức mà Rosatom mô tả là “chưa từng có ở bất kỳ công nghệ hiện tại nào”. Theo Indian Defence Review, vận tốc từ 30 đến 50 km/giây mới là mức phổ biến ở các loại động cơ khác.

Tập đoàn Nga tuyên bố động cơ plasma của họ về lý thuyết có thể đưa tàu vũ trụ đến sao Hỏa chỉ trong một tháng. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, các quan chức cho biết họ muốn có phiên bản sẵn sàng bay vào năm 2030. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không hề nhỏ, bởi ngành công nghiệp vũ trụ Nga hiện không ở thời kỳ đỉnh cao.

Mùa hè năm 2025, Igor Maltsev – người đứng đầu RSC Energia, một trong những nhà sản xuất tàu vũ trụ lớn nhất của Nga – đã đưa ra đánh giá thẳng thắn về tham vọng không gian của công ty, nói rằng họ “cần ngừng tự lừa dối bản thân và người khác về tình trạng hiện tại”.

Dù Nga có thực sự đưa vào hoạt động động cơ plasma “vô đối” này vào năm 2030 hay không, thực tế là công nghệ động cơ plasma đang được nhiều quốc gia theo đuổi mạnh mẽ. Ví dụ, Viện Động lực Hàng không Vũ trụ Tây An (Trung Quốc) cũng tuyên bố đang phát triển một “động cơ plasma từ lực đẩy cao đột phá” và một nghiên cứu từ Đại học Vũ Hán vào tháng 10 đang xem xét khả năng ứng dụng công nghệ này vào động cơ máy bay.

Tham vọng động cơ plasma của Nga có thể chỉ là một cái tên nữa trong danh sách dài những công nghệ còn đang trong giai đoạn sơ khai, nhưng triển vọng về một chương mới trong hành trình chinh phục không gian của nhân loại thì hoàn toàn không phải viễn tưởng.

Theo PM