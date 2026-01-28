Cây ô liu cổ nhất thế giới ở đảo Crete vẫn sống và cho quả sau hàng thiên niên kỷ

Tại làng Ano Vouves trên đảo Crete, Hy Lạp tồn tại cây ô liu được cho là cổ nhất thế giới, có tuổi đời khoảng 4.000 năm và vẫn ra quả đều đặn mỗi năm, thu hút hàng chục nghìn du khách.

Ngôi làng Ano Vouves trên đảo Crete của Hy Lạp là nơi tọa lạc cây ô liu sống lâu nhất thế giới – một kỳ quan tự nhiên cổ đại vẫn tiếp tục cho quả đều đặn mỗi năm.

Cây ô liu Vouves thuộc giống ô liu địa phương tsounati và được ghép ở độ cao khoảng 3 mét lên một cây ô liu dại. Thân cây khổng lồ với chu vi 12,5 mét và đường kính 4,6 mét trông như một cấu trúc điêu khắc phức tạp. Tuy nhiên, điều thực sự khiến giới khoa học và du khách kinh ngạc là “tác phẩm điêu khắc tự nhiên” này không ngừng biến đổi theo thời gian.

Tuổi chính xác của cây ô liu Vouves không thể được xác định, bởi phần lõi thân đã mục ruỗng từ nhiều thế kỷ trước. Đây là một phần trong cơ chế tự tái sinh đặc biệt của cây: khi phần trung tâm tiếp tục phân hủy, lớp gỗ mới lại được bồi đắp từ bên ngoài, khiến hình dạng và kích thước thân cây vẫn thay đổi, ngay cả sau hàng nghìn năm tồn tại.

Phân tích vòng sinh trưởng cho thấy cây có tuổi đời ít nhất 2.000 năm, nhưng các nhà khoa học tại Đại học Crete ước tính cây có thể đã khoảng 4.000 năm tuổi. Đáng chú ý, hiện không có phương pháp khoa học nào có thể xác định chính xác tuổi của cây ô liu, vì vậy không ai có thể khẳng định tuyệt đối cây Vouves đã tồn tại bao lâu. Dù vậy, nó vẫn được công nhận là cây ô liu cổ nhất thế giới.

Mỗi năm, cây ô liu Vouves thu hút khoảng 20.000 du khách đến khu vực phía tây đảo Crete và hiện được xếp hạng là một di tích tự nhiên được bảo vệ.

Để dễ hình dung, cây ô liu già nhất thế giới này còn “già” hơn cả đền Parthenon – biểu tượng văn hóa nổi tiếng của Hy Lạp – và nhiều khả năng đã tồn tại từ trước thời của Alexander Đại đế hay Pythagoras.

Thân cây bạc màu theo thời gian là minh chứng cho sức sống phi thường: vượt qua hạn hán, hỏa hoạn và sự xâm lấn của con người, nhưng vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái cho đến ngày nay.

Theo OC