Startup Mỹ mở đặt cọc khách sạn trên Mặt Trăng, giá phòng dự kiến hơn 10 triệu USD

Một startup tại bang California đã bắt đầu nhận tiền đặt cọc lên tới 1 triệu USD từ những du khách muốn trở thành những người đầu tiên lưu trú trong một khách sạn trên Mặt Trăng.

GRU Space, startup do Skylar Chan – nhà sáng lập 21 tuổi – thành lập, đặt mục tiêu khai trương khách sạn trên Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới vào năm 2032 và hiện đã bắt đầu nhận tiền đặt trước từ những người đam mê không gian có tiềm lực tài chính rất lớn.

Chi phí cuối cùng cho mỗi phòng hiện vẫn chưa được công bố, nhưng Chan cho biết mức giá chắc chắn sẽ vượt 10 triệu USD. Tin “tốt” là khách hàng không cần thanh toán toàn bộ số tiền ngay từ đầu. Công ty hiện nhận tiền đặt cọc từ 250.000 đến 1.000.000 USD, tùy theo các tùy chọn mà khách hàng lựa chọn.

GRU Space không phải là công ty đầu tiên tuyên bố kế hoạch xây dựng khách sạn trên Mặt Trăng, nhưng điểm khác biệt của startup này nằm ở cách tiếp cận để biến ý tưởng đó thành hiện thực.

Thay vì vận chuyển vật liệu xây dựng và máy móc từ Trái Đất lên Mặt Trăng, GRU Space dự định sử dụng các hệ thống robot để chế tạo những khối vật liệu bền chắc từ đất Mặt Trăng, sau đó lắp ghép thành các công trình đủ khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt ngoài không gian. Việc xây dựng khách sạn Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới dự kiến bắt đầu vào năm 2029, sau khi được các cơ quan quản lý phê duyệt.

Phối cảnh một phòng bên trong khách sạn trên Mặt Trăng. Ảnh: GRU.

“Chúng ta đang sống trong một bước ngoặt, nơi con người thực sự có thể trở thành loài sinh sống liên hành tinh ngay trong cuộc đời của mình”, nhà sáng lập GRU Space cho biết trong tuyên bố. “Nếu chúng tôi thành công, hàng tỷ con người sẽ được sinh ra trên Mặt Trăng và Sao Hỏa, và có thể trực tiếp trải nghiệm vẻ đẹp của sự sống trên các thiên thể này”.

Dù tham vọng xây dựng “công trình thường trú ngoài Trái Đất đầu tiên trong lịch sử” có thể nghe như khoa học viễn tưởng, Skylar Chan không phải là một nhà sáng lập startup điển hình. Anh đã say mê không gian từ khi còn rất nhỏ và dành trọn cuộc đời cho niềm đam mê này.

Khi mới ở độ tuổi thiếu niên, Chan đã bắt đầu huấn luyện để trở thành phi công không quân, tham gia phát triển một thí nghiệm in 3D được NASA hậu thuẫn và phóng vào không gian trước khi tốt nghiệp Đại học Berkeley, đồng thời được nhận vào Y Combinator năm ngoái với tư cách là nhà sáng lập startup không gian độc lập trẻ nhất của vườn ươm nhân tài này.

Theo OC