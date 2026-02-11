Bí ẩn "Tam giác quỷ" Bermuda đã được một nhà khoa học giải mã?

Hơn 70 tàu và máy bay biến mất tại Tam giác quỷ Bermuda suốt thế kỷ qua. Giới khoa học nói gì về bí ẩn này và các thuyết âm mưu?

Hãy chọn bất kỳ một trong hơn 50 con tàu hoặc 20 chiếc máy bay đã biến mất tại Tam giác Bermuda trong thế kỷ qua. Mỗi vụ đều là một câu chuyện không có hồi kết, kéo theo hàng loạt thuyết âm mưu về những vụ mất tích xảy ra trong khu vực được xác định sơ bộ bởi Florida, Bermuda và quần đảo Greater Antilles.

Nhà khoa học Australia Karl Kruszelnicki không tin vào danh tiếng siêu nhiên của Tam giác Bermuda. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng vậy. Cả hai trong nhiều năm qua đều khẳng định rằng thực chất không hề tồn tại bí ẩn nào về Tam giác Bermuda. Trên thực tế, việc tàu thuyền và máy bay bị mất tích đơn thuần là vấn đề xác suất.

“Không có bằng chứng nào cho thấy các vụ mất tích bí ẩn xảy ra với tần suất cao hơn ở Tam giác Bermuda so với bất kỳ khu vực đại dương rộng lớn, đông tàu thuyền qua lại nào khác”, NOAA viết vào năm 2010.

Từ năm 2017, ông Kruszelnicki cũng liên tục đưa ra quan điểm tương tự. Ông nói với tờ The Independent rằng mật độ giao thông dày đặc – lại trong một khu vực vốn khó điều hướng – cho thấy “số lượng (tàu và máy bay) mất tích ở Tam giác Bermuda, tính theo tỷ lệ phần trăm, cũng tương đương bất cứ nơi nào khác trên thế giới”.

Ông cho biết cả công ty bảo hiểm Lloyd’s of London và Lực lượng Tuần duyên Mỹ đều ủng hộ nhận định này. Thực tế, theo The Independent, Lloyd’s of London đã duy trì quan điểm này từ những năm 1970.

NOAA cho rằng các yếu tố môi trường có thể giải thích phần lớn các vụ mất tích tại Tam giác Bermuda. Cơ quan này nhấn mạnh xu hướng thay đổi thời tiết dữ dội của dòng hải lưu Gulf Stream, số lượng lớn các đảo tại vùng biển Caribe khiến việc điều hướng trở nên phức tạp, cũng như các bằng chứng cho thấy tại khu vực này, la bàn từ có thể chỉ về hướng Bắc thật thay vì Bắc từ (hướng Bắc mà kim la bàn chỉ vào), gây nhầm lẫn trong định hướng.

“Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Mỹ cho rằng không có lời giải thích siêu nhiên nào cho các thảm họa trên biển”, NOAA cho biết. “Kinh nghiệm của họ cho thấy sự kết hợp giữa sức mạnh của tự nhiên và sai sót của con người còn vượt xa cả những câu chuyện khoa học viễn tưởng khó tin nhất”.

Ông Kruszelnicki thường xuyên thu hút sự chú ý của công chúng khi đưa ra quan điểm này về Tam giác Bermuda, lần đầu vào năm 2017, sau đó vào năm 2022 và một lần nữa vào năm 2023. Trong suốt thời gian đó, ông vẫn giữ nguyên lập trường: những con số không biết nói dối.

Ngay cả với những vụ mất tích nổi tiếng – như chuyến bay 19, gồm 5 máy bay ném ngư lôi TBM Avenger của Hải quân Mỹ biến mất năm 1945 – vốn góp phần đưa thuyết Tam giác Bermuda vào văn hóa đại chúng, ông Kruszelnicki chỉ ra rằng mỗi trường hợp đều có yếu tố thời tiết xấu hoặc sai sót con người (hoặc cả hai, như trong trường hợp chuyến bay 19) là nguyên nhân thực sự.

Tuy nhiên, văn hóa đại chúng vẫn bám chặt vào các thuyết âm mưu về Tam giác Bermuda. Những câu chuyện về quái vật biển, người ngoài hành tinh hay thậm chí toàn bộ thành phố Atlantis chìm xuống đáy đại dương là chất liệu màu mỡ cho sách, truyền hình và điện ảnh.

Dù nghe có vẻ kém hấp dẫn hơn, câu chuyện “nhàm chán” về thời tiết khắc nghiệt và xác suất toán học lại có cơ sở thuyết phục hơn nhiều.

