Công ty Trung Quốc hé lộ lập kỷ lục bắn tỉa tầm xa mới, vượt mốc thế giới bằng đạn 8,6 mm

Các nhà sản xuất đạn dược và thiết bị quang học của Trung Quốc cho biết hệ thống của họ đã được sử dụng để tạo ra một kỷ lục bắn tỉa tầm xa mới.

Hai công ty quốc phòng Trung Quốc đã đưa ra những tuyên bố mơ hồ nhưng gộp lại cho thấy khả năng một kỷ lục bắn tỉa khoảng cách cực xa mới đã được thiết lập, dù cả hai đều chưa công bố thông số kỹ thuật hay dữ liệu có thể kiểm chứng độc lập.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào cuối tháng trước, khi Tập đoàn Công nghiệp Thiết bị Điện Trường Giang Trùng Khánh, một trong những nhà sản xuất đạn dược lớn nhất Trung Quốc, cho biết trong một thông báo rằng một sản phẩm không được nêu tên đã “thành công làm mới kỷ lục thế giới của các sản phẩm cùng loại” trong một cuộc “thử nghiệm chuyên biệt”.

Một ngày sau đó, Tập đoàn Quang điện tử Hoa Nam Hồ Nam, nhà cung cấp thiết bị quang học cấp quân sự, cũng công bố một tuyên bố ngắn. Công ty cho biết sản phẩm của họ đã được sử dụng trong một “cuộc thử nghiệm chuyên biệt dành cho bắn tỉa” và “một lần nữa hỗ trợ hệ thống lập kỷ lục thế giới trong cùng lĩnh vực”, càng làm dấy lên suy đoán rằng một cột mốc mới trong bắn tỉa tầm xa có thể đã được thiết lập.

Tranh luận về độ chính xác ở khoảng cách cực xa

Công ty nhấn mạnh khả năng “hiển thị hình ảnh sắc nét” và “trục quang học cực kỳ ổn định” của kính ngắm, nhưng không tiết lộ chi tiết về điều kiện thử nghiệm, kỷ lục được cho là đã thiết lập hay sản phẩm cụ thể nào đã được sử dụng, theo SCMP.

Một manh mối có thể đến từ năm ngoái, khi Tập đoàn Quang điện tử Hoa Nam Hồ Nam cho biết khẩu súng trường CS/LR24 do Trung Quốc tự phát triển đã bắn trúng 5/5 mục tiêu ở khoảng cách khoảng 3.017 mét. Thành tích này được mô tả là kỷ lục đối với súng trường sử dụng đạn cỡ 8,6 mm — loại cỡ đạn vốn từ lâu do các hệ thống của Anh và Mỹ thống trị.

Đạn 8,6 mm tương ứng với cỡ .338 của phương Tây, nằm giữa loại đạn tiêu chuẩn NATO 7,62×51 mm và đạn .50 BMG lớn hơn nhiều. Loại đạn này thường được sử dụng trong các nhiệm vụ bắn tỉa tầm xa nhờ cân bằng giữa độ giật, tầm bắn và sức sát thương.

Kỷ lục chính thức về khoảng cách tiêu diệt mục tiêu bằng súng bắn tỉa hiện là 4.000 mét, được thiết lập vào tháng 8 năm ngoái bởi một tay súng bắn tỉa thuộc đơn vị “Pryvid” của Ukraine, được cho là sử dụng loại đạn có cỡ lớn hơn 8,6 mm.

Sau các tuyên bố gần đây từ hai công ty quốc phòng Trung Quốc, các diễn đàn trực tuyến đã suy đoán rằng hệ thống được nhắc tới có thể đã vượt qua mốc 3.500 mét.

Những yếu tố tạo nên năng lực bắn tỉa cực xa

Một chuyên gia về thiết bị quân sự Trung Quốc, phát biểu với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của chủ đề, cho biết việc không công bố dữ liệu phản ánh giá trị chiến lược của các thông số hiệu suất vũ khí và lý do vì sao những kết quả như vậy hiếm khi được công khai hoàn toàn.

Theo chuyên gia này, khả năng bắn tỉa ở khoảng cách cực xa không thể được quy cho một cải tiến công nghệ hay một nền tảng đơn lẻ.

Thay vào đó, nó là kết quả của sự tích hợp giữa nhiều hệ thống liên kết chặt chẽ với nhau, bao gồm độ ổn định của đạn, tính nhất quán của quỹ đạo, độ chính xác của kính ngắm quang học, khả năng bù trừ môi trường và trình độ huấn luyện của xạ thủ. Mỗi thành phần phải hoạt động trong giới hạn sai số cực nhỏ, đặc biệt ở khoảng cách rất xa, nơi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể làm ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác.

Ngoài ra, việc công bố chính xác tầm bắn tối đa của một khẩu súng trường sẽ cung cấp cho các nhà phân tích nước ngoài một chuẩn tham chiếu rõ ràng để đánh giá năng lực tác chiến tầm xa của Trung Quốc, chuyên gia này cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng các thông báo như vậy có lẽ không chủ yếu nhằm vào khán giả quốc tế, mà phục vụ các mục tiêu nội bộ như nâng cao tinh thần, giành sự công nhận trong ngành công nghiệp quốc phòng và phát tín hiệu về thành tích trong hệ thống mua sắm quân sự của Trung Quốc.

Theo IE