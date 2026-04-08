close Đăng nhập

Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng nhu cầu cao điểm lễ 30/4 – 1/5

Yến Linh

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Vietjet tiếp tục tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam, phục vụ nhu cầu du lịch, thăm thân với gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn từ 25/4 đến 5/5/2026.

Theo đó, tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4 – 1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc… Với hoạt động khai thác ổn định trên các đường bay trong nước cũng như quốc tế trong giai đoạn cao điểm, Vietjet sẵn sàng đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách.

Cũng trong dịp này, Vietjet triển khai các chương trình dành cho khách hàng như Bay Vietjet, nhận lộc vàng, giảm giá vé Deluxe tới 20% trên tất cả các đường bay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp người dân và du khách chủ động lên kế hoạch bay sớm, với giá vé tốt, có thêm lựa chọn bay tiện nghi với chi phí hợp lý.

Hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet, VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Với đội tàu bay hiện đại, Vietjet cũng mở thêm các đường bay mới như Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), Nha Trang – Singapore và Hà Nội – Shizuoka (Nhật Bản), đa dạng hóa các hạng vé cùng dịch vụ chất lượng, đồng thời tăng cường nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn, thuận tiện và trọn vẹn niềm vui cho hành khách.

Về Vietjet:

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com

Từ khóa:

#Vietjet #chuyến bay #dịch vụ hàng không #giảm giá #đường bay mới

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Quản lý bán hàng hiệu quả hơn với BIDV DIRECT SHOP

Đón đầu xu hướng chuyển đổi số khi mọi giải pháp tài chính đều được tích hợp trong một ứng dụng ngân hàng, BIDV chính thức ra mắt Direct Shop - Giải pháp quản lý bán hàng thông minh và đa tiện ích trên ngân hàng số BIDV Direct.

MobiFone và Techcombank ký kết hợp tác toàn diện, kiến tạo hệ sinh thái Tài chính - Công nghệ số

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Techcombank và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết nối sâu rộng giữa lĩnh vực tài chính, viễn thông và công nghệ số, hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số chuẩn quốc tế đồng hành cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Đại diện VietinBank nhận kỷ niệm chương từ TikTokShop

Đồng hành cùng cộng đồng Hộ kinh doanh và Cá nhân kinh doanh trong kỷ nguyên số, VietinBank phối hợp cùng TikTok Shop triển khai chuỗi chương trình Mega Training Bootcamp, khởi động tại TP. Hồ Chí Minh (12/3/2026) và tiếp nối tại Hà Nội (27/3/2026), thu hút hơn 600 nhà bán hàng tham dự trên cả hai điểm cầu, tạo nên một hành trình xuyên suốt từ truyền cảm hứng đến thực chiến.

SHB nâng cao nền tảng vốn, tạo đà kế hoạch kinh doanh bứt phá năm 2026

Trong lộ trình tăng tốc năm 2026, SHB đang đồng thời triển khai hai trụ cột quan trọng: nâng cao nền tảng vốn, nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế; song song với đó là thúc đẩy kế hoạch kinh doanh bứt phá trên nền tảng chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện và định hướng phát triển bám sát các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đây là bước đi quan trọng để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế và tiếp tục gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông.

Quỹ Vì tương lai xanh phát động tháng hành động vì môi trường, kêu gọi 21 ngày sống xanh

Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức phát động Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” triển khai xuyên suốt cả năm 2026, với sự tham gia của đông đảo các công ty thành viên, đối tác và cộng đồng trên toàn quốc

EVF tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026

Ngày3/4 tại Ninh Bình, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh và các định hướng dài hạn, đánh dấu bước chuyển mình của Công ty trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Techcombank và Masterise Group mang ''Tinh hoa pháp'' về Việt Nam, tôn vinh những di sản nghệ thuật độc bản

Tiếp nối hành trình kiến tạo những giá trị sống vượt thời và đưa tinh hoa độc bản thế giới đến gần hơn với công chúng Việt Nam, Techcombank và Masterise Group là nhà đồng tài trợ độc quyền sẽ đưa chương trình hòa nhạc “Florilèges Français – Tinh hoa Pháp” từ không gian nghệ thuật của cung điện Versailles thế kỷ 19 về Nhà hát Hồ Gươm - biểu tượng nghệ thuật mới giữa lòng Hà Nội.

Vipico: Cải thiện dòng tiền, đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

Vipico là doanh nghiệp chủ đầu tư của một trong những dự án có vị trí đẹp nhất nhì trung tâm Đà Nẵng – thành phố với thị trường bất động sản sôi động hiện nay. Trong báo cáo tài chính gửi lên HNX cho thấy Vipico cải thiện rõ nét hiệu quả kinh doanh, khả năng trả nợ cũng như tiến độ triển khai dự án.

KDI Holdings kiến tạo hệ sinh thái du lịch – môi trường bền vững, đồng hành cùng phát triển Khánh Hòa

Trong tháng 3/2026, Công ty Cổ phần Vega City – đơn vị thành viên của KDI Holdings đã tham gia nhiều hoạt động do địa phương Khánh Hòa triển khai: Thí điểm tuyến xe buýt 2 tầng dọc đường biển Nha Trang; Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hòn Mun, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và bảo vệ hệ sinh thái biển.