Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng nhu cầu cao điểm lễ 30/4 – 1/5

Theo đó, tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4 – 1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.
Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc… Với hoạt động khai thác ổn định trên các đường bay trong nước cũng như quốc tế trong giai đoạn cao điểm, Vietjet sẵn sàng đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách.
Cũng trong dịp này, Vietjet triển khai các chương trình dành cho khách hàng như Bay Vietjet, nhận lộc vàng, giảm giá vé Deluxe tới 20% trên tất cả các đường bay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp người dân và du khách chủ động lên kế hoạch bay sớm, với giá vé tốt, có thêm lựa chọn bay tiện nghi với chi phí hợp lý.
Hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet, VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.
Với đội tàu bay hiện đại, Vietjet cũng mở thêm các đường bay mới như Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), Nha Trang – Singapore và Hà Nội – Shizuoka (Nhật Bản), đa dạng hóa các hạng vé cùng dịch vụ chất lượng, đồng thời tăng cường nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn, thuận tiện và trọn vẹn niềm vui cho hành khách.
Về Vietjet:
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com