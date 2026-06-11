Học hết lớp 9, làm shipper vẫn nhận là bác sĩ thực hiện thủ thuật thẩm mỹ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt tạm giam 12 người về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đường dây giả danh bác sĩ để tư vấn, điều trị và bán các gói dịch vụ làm đẹp.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu Hà bị cáo buộc góp vốn thành lập, điều hành 4 cơ sở spa gồm Korea Beauty Center 68 và Đông Á Made U Totla Beauty Network tại tỉnh Bắc Ninh; Đông Á Beauty Center tại tỉnh Hưng Yên và Đông Á Beauty Center tại tỉnh Phú Thọ.

Các cơ sở này quảng cáo sai sự thật, hoạt động khám chữa bệnh không đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và điều trị các bệnh liên quan phụ khoa để tiếp cận khách hàng. Cả 4 cơ sở đều không được cấp phép hoạt động khám chữa bệnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network (số 07, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh). Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và điều trị các bệnh phụ khoa của phụ nữ để quảng cáo trên mạng xã hội, thu hút khách đến các cơ sở mang danh nghĩa "trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp". Tại đây, các đối tượng giới thiệu dịch vụ giá rẻ, chỉ từ 199.000 đến 599.000 đồng, cam kết điều trị dứt điểm, bảo hành lâu năm, thậm chí hoàn tiền nếu không hiệu quả.

Để tạo lòng tin, các cơ sở quảng cáo có đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội trực tiếp thăm khám, sử dụng máy móc công nghệ cao cho hiệu quả nhanh ngay từ lần điều trị đầu tiên.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ những người được giới thiệu là "bác sĩ", "chuyên gia thẩm mỹ" tại các cơ sở này đều không có bằng cấp chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề y khoa. Thậm chí có người chỉ học hết lớp 9, từng làm nghề giao hàng nhưng vẫn trực tiếp tiêm trị sẹo, xóa nhăn, thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ cho khách hàng.

Công an khám xét tại cơ sở Đông Á Beauty Center, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, các đối tượng xây dựng kịch bản tiếp cận khách hàng từ khâu lễ tân đến tư vấn. Nhiều người được bố trí đóng giả khách hàng đang điều trị để tạo niềm tin. Khi thăm khám, nhóm này cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo sợ, sau đó dụ dỗ khách đăng ký các gói dịch vụ chuyên sâu trị giá hàng chục triệu đồng.

Một trong các bị can khai đã góp vốn thành lập và điều hành 4 cơ sở spa, tổ chức hoạt động khám chữa bệnh trái phép, quảng cáo sai sự thật và xây dựng quy trình giả danh bác sĩ để lừa khách hàng.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối các khách hàng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Máy móc, phương tiện các đối tượng sử dụng để điều trị, lừa dối khách hàng. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Khám xét các cơ sở hôm 11/5, công an thu giữ hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mỏ vịt phụ khoa, chỉ phẫu thuật, lưỡi dao mổ, gel siêu âm cùng nhiều vật tư y tế khác.

Nhiều sản phẩm không có tem nhãn phụ, không thể hiện nhà sản xuất hoặc nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 50 máy móc như OPT Light Doctor, Picoway, Space Oxygen, Hironic Doblo-V. Theo công an, các thiết bị này đều không có tem nhãn phụ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.