Khởi tố vụ án đầu tiên liên quan sử dụng trái phép Windows

Công an Phú Thọ khởi tố vụ án liên quan đến sử dụng trái phép phần mềm Windows và Microsoft Office, gây thiệt hại lớn về tài chính và quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", đồng thời khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ - là các công ty cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Theo cơ quan này, đây là vụ án đầu tiên trên cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tình trạng sử dụng trái phép các sản phẩm phần mềm máy tính có bản quyền, đặc biệt là hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến thời gian qua.

Nhiều đối tượng lợi dụng các website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử để quảng cáo, mua bán, chia sẻ các phiên bản phần mềm không có bản quyền, đồng thời cung cấp các công cụ kích hoạt trái phép như crack, key lậu, activator… nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để sử dụng trái phép.

Qua nắm tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sông Lam (địa chỉ tại P.Nông Trang) do Nguyễn Thị Thanh Huyền (45 tuổi) làm giám đốc, đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu, activator.

Khám xét khẩn cấp tại Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek-solution. Ảnh: CACC.

Mở rộng kiểm tra, công an tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do một trường học quản lý, sử dụng có dấu hiệu tương tự liên quan đến việc kích hoạt bản quyền phần mềm không hợp pháp.

Toàn bộ số máy tính được cung cấp bởi Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH giải pháp công nghệ Tek-Solution (đều có địa chỉ tại Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường dao động từ khoảng 4 - 9 triệu đồng với mỗi máy tính.

Với số lượng máy vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền được ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Thiệt hại thực tế không chỉ dừng lại ở giá trị bản quyền bị chiếm đoạt mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Việc cài đặt, sử dụng hoặc cung cấp phần mềm không có bản quyền là hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với chương trình máy tính, vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, các phần mềm được kích hoạt trái phép còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, dễ bị cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, tạo điều kiện cho các hoạt động tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.