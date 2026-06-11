Vietjet và Tổng cục Du lịch Thái Lan hợp tác quảng bá hàng không, du lịch

Vietjet và Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch, tăng cường kết nối hàng không và giao lưu văn hoá quốc tế. Sự kiện ký kết diễn ra trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Suphajee Suthumpun và Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Phancharoenworakul của Vương quốc Thái Lan.

Sự kiện tiếp nối các dấu ấn hợp tác nổi bật của Vietjet tại Thái Lan, từ cột mốc 50 triệu lượt hành khách, chương trình phát triển đội tàu Boeing thế hệ mới và dự án MRO U-Tapao đến các sáng kiến về bóng đá, thể thao, văn hóa và cộng đồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.

Mở rộng kết nối hàng không, quảng bá “Hai quốc gia – Một hành trình”

Vietjet và TAT sẽ phối hợp thúc đẩy các đường bay hiện hữu, nghiên cứu mở rộng các đường bay mới giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời tận dụng mạng bay quốc tế ngày càng phát triển của Vietjet để kết nối du khách tới các thị trường trọng điểm như Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, CH Czech và nhiều điểm đến tiềm năng khác.

Hai bên đồng thời triển khai sáng kiến “Thailand – Vietnam: Two Countries, One Journey”, quảng bá Việt Nam và Thái Lan như một hành trình du lịch liên kết hấp dẫn của châu Á thông qua các hoạt động xúc tiến, truyền thông và quảng bá điểm đến trên hệ sinh thái đa dạng của Vietjet cùng mạng lưới đối tác toàn cầu.

Hợp tác cũng hướng tới phát triển du lịch giá trị cao (MICE, nghỉ dưỡng, golf, chăm sóc sức khỏe) gắn với du lịch và hàng không bền vững, bảo tồn văn hóa và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

Thúc đẩy du lịch qua bóng đá, thể thao, văn hóa và phát triển cộng đồng

Vietjet và TAT sẽ phối hợp thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, ẩm thực và du lịch, trong đó bóng đá được xác định là trọng tâm hợp tác thể thao. Thông qua các chương trình bóng đá cộng đồng, các sự kiện du lịch gắn với bóng đá, tài trợ và hoạt động dành cho người hâm mộ, bóng đá được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam – Thái Lan và khu vực ASEAN.

Trong hơn một thập kỷ qua, Vietjet đã bền bỉ đồng hành cùng bóng đá và futsal Việt Nam thông qua nhiều hoạt động tài trợ, phát triển thể thao cộng đồng và hỗ trợ các đội tuyển quốc gia.

Qua đó, Việt Nam và Thái Lan được kỳ vọng sẽ củng cố vai trò là những cửa ngõ quan trọng kết nối du lịch, thương mại, đầu tư, đồng thời thúc đẩy giao lưu bóng đá, thể thao và văn hóa giữa ASEAN với thế giới.

Cầu nối chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan

Chủ tịch HĐQT Vietjet Group, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Khi con người được kết nối, cơ hội sẽ được mở ra; khi các quốc gia được kết nối, thịnh vượng sẽ được nhân lên. Thông qua hợp tác với Tổng cục Du lịch Thái Lan, Vietjet mong muốn cùng các đối tác xây dựng những hành trình không chỉ kết nối điểm đến mà còn kết nối văn hóa, cộng đồng và các động lực tăng trưởng mới, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và thúc đẩy một ASEAN ngày càng gắn kết, năng động và thịnh vượng.”

Sau hơn một thập kỷ phát triển tại Thái Lan, Vietjet Group đã phục vụ 50 triệu lượt hành khách, góp phần thúc đẩy kết nối, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Thông qua các chương trình hợp tác và đầu tư dài hạn, Vietjet tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối chiến lược giữa Việt Nam, Thái Lan và khu vực, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước và sự phát triển chung của ASEAN.