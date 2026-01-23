Những ai đang sở hữu TikTok “phiên bản Mỹ” sau thỏa thuận liên doanh?

Nhiều tập đoàn lớn và các quỹ đầu tư đang góp mặt trong TikTok “mới” của Mỹ. Không ít trong số đó có liên hệ với nhau và với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Công ty mẹ Trung Quốc của TikTok là ByteDance vừa thành lập một liên doanh tại Mỹ để vận hành ứng dụng video nổi tiếng này trên lãnh thổ Mỹ.

Thỏa thuận được công bố hôm 22/1 (giờ địa phương) là một phần trong nỗ lực tuân thủ đạo luật liên bang năm 2024, vốn yêu cầu tách TikTok khỏi ByteDance nhằm xử lý các lo ngại an ninh quốc gia liên quan đến mối liên hệ của ứng dụng với Bắc Kinh.

Theo cấu trúc thỏa thuận, các nhà đầu tư không phải Trung Quốc sẽ sở hữu khoảng 80% liên doanh TikTok tại Mỹ. ByteDance sẽ giữ 19,9%. Các nhà đầu tư – những bên có thể có ảnh hưởng rất lớn tới nền tảng mạng xã hội phổ biến này – sẽ cấp phép sử dụng thuật toán đề xuất mạnh mẽ từ ByteDance và có quyền kiểm duyệt nội dung trên ứng dụng.

Vậy ai là những chủ sở hữu của TikTok Mỹ?

Oracle

Oracle là công ty điện toán đám mây và phần mềm cơ sở dữ liệu, được thành lập từ thập niên 1970. Oracle hợp tác chặt chẽ với nhiều tập đoàn lớn, trong đó có OpenAI – đơn vị phát triển ChatGPT – về các trung tâm dữ liệu đủ khả năng vận hành và phân phối công nghệ đến người dùng.

Cổ phần: Oracle sở hữu 15% trong thực thể TikTok Mỹ mới, đồng hạng mức lớn nhất trong nhóm các nhà đầu tư mới.

Người điều hành: Ông Larry Ellison, một trong những người giàu nhất thế giới, là đồng sáng lập Oracle và hiện giữ vai trò Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ.

Gia đình Ellison gần đây được nhắc đến nhiều. Con trai ông Larry Ellison là ông David Ellison năm ngoái đã mua hãng phim Paramount và các công ty thuộc hệ sinh thái của tập đoàn này.

Cả hai cha con Ellison đều có liên hệ với Tổng thống Trump. Ông Larry Ellison thường xuyên tới Nhà Trắng và khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ông David Ellison gần đây ngồi cạnh Tổng thống trong một trận đấu UFC và sau đó chi 7,7 tỷ USD để mua bản quyền phát sóng giải đấu này.

Larry Ellison và con trai David Ellison. Ảnh: BI.

Điểm đáng chú ý: Oracle đã “gắn chặt” với TikTok nhiều năm qua. Năm 2022, Oracle bắt đầu lưu trữ dữ liệu TikTok của người Mỹ trên máy chủ của mình, trong nỗ lực của TikTok nhằm thuyết phục chính phủ Mỹ rằng ứng dụng sẽ không để lộ dữ liệu cho Bắc Kinh.

Theo thỏa thuận TikTok mới, Oracle sẽ giám sát an ninh dữ liệu của người Mỹ và theo dõi những thay đổi, cập nhật đối với công nghệ đề xuất mạnh mẽ của TikTok. Ông Kenneth Glueck, Phó Chủ tịch điều hành của Oracle, sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị của liên doanh mới. Oracle từ chối bình luận về khoản đầu tư.

MGX

MGX là công ty đầu tư của UAE, được thành lập năm 2024, tập trung vào các khoản đầu tư công nghệ và AI, đồng thời là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn và trung tâm dữ liệu. MGX có hợp tác với Microsoft và BlackRock – tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Công ty này cũng đã đầu tư vào xAI của ông Elon Musk và OpenAI.

Cổ phần: MGX, giống như Oracle, sở hữu 15% TikTok Mỹ.

Người điều hành: MGX được thành lập bởi Mubadala – quỹ tài sản quốc gia của Abu Dhabi – và G42, một công ty AI của UAE. Ông David Scott, Giám đốc chiến lược và an toàn của MGX, sẽ có ghế trong hội đồng quản trị của liên doanh mới.

MGX được thành lập bởi quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi và G42, một công ty trí tuệ nhân tạo của UAE. Ảnh: AFP.

G42 có nhiều mối liên hệ với Trung Quốc. Dưới thời chính quyền ông Biden, CIA và các cơ quan tình báo Mỹ khác từng phát cảnh báo về việc G42 hợp tác với những công ty lớn của Trung Quốc mà Washington coi là mối đe dọa an ninh. G42 tuyên bố họ đã thoái vốn khỏi một số khoản đầu tư vào các công ty Trung Quốc lớn, trong đó có ByteDance, như một phần thỏa thuận để làm việc với Microsoft và sau khi một số nghị sĩ Mỹ lên tiếng quan ngại.

Điểm đáng chú ý: MGX được nói là đã tham gia ít nhất hai thương vụ có liên quan tới ông Trump. Năm ngoái, một loại stablecoin do công ty tiền mã hóa của gia đình ông Trump là World Liberty Financial phát triển đã được dùng để hoàn tất một giao dịch giữa MGX và Binance – sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.

Eric Trump, một trong những người đồng sáng lập của World Liberty Financial, tại một sự kiện về tiền điện tử ở Dubai vào mùa xuân năm ngoái. Ảnh: NYTimes.

MGX cũng góp phần tài trợ cho một sáng kiến trị giá 100 tỷ USD do ông Trump công bố hồi tháng 1 năm ngoái, tập trung xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. Oracle cũng tham gia.

Silver Lake

Silver Lake là công ty đầu tư có trụ sở tại Menlo Park, bang California. Công ty tập trung vào các khoản đầu tư công nghệ và từng làm việc với các “ông lớn” như Dell và Waymo – dịch vụ robotaxi thuộc Alphabet, công ty mẹ của Google.

Cổ phần: Silver Lake cũng sở hữu 15%.

Người điều hành: Ông Egon Durban và ông Greg Mondre là hai đồng CEO. Ông Durban là thành viên hội đồng quản trị của Dell, G42 và Waymo. Ông Durban sẽ có một ghế trong hội đồng quản trị của thực thể mới.

Điểm đáng chú ý: Silver Lake từng hợp tác với MGX, trong đó có thương vụ năm ngoái mua cổ phần chi phối tại Altera – một công ty phần mềm và chip. Silver Lake cũng là nhà đầu tư của G42 từ năm 2021.

Silver Lake cũng có liên hệ với Oracle. Một đối tác của Silver Lake là Vantage Data Centers từng đầu tư 15 tỷ USD vào một “cụm” trung tâm dữ liệu tại bang Wisconsin trong khuôn khổ hợp tác giữa Oracle và OpenAI.

ByteDance

ByteDance là công ty công nghệ Trung Quốc thành lập năm 2012 và đầu tư mạnh vào AI. Công ty sở hữu nhiều ứng dụng, ra mắt TikTok vào năm 2017, tách ra từ phiên bản nội địa của Trung Quốc là Douyin – ứng dụng có khoảng 700 triệu người dùng. ByteDance cũng sở hữu Toutiao, một ứng dụng tin tức. ByteDance được định giá 480 tỷ USD trên thị trường tư nhân.

ByteDance nắm giữ 19,9% cổ phần tại TikTok của Mỹ, mức tối đa theo quy định pháp luật. Ảnh: Bloomberg.

Cổ phần: Công ty sẽ giữ 19,9% TikTok Mỹ.

Người điều hành: CEO hiện tại là ông Liang Rubo, đồng sáng lập, người nắm vai trò cao nhất sau khi đồng sáng lập khác là ông Zhang Yiming từ chức năm 2021. Ông Zhang – một trong những người giàu nhất thế giới – vẫn làm việc tại ByteDance và tập trung vào chiến lược.

Điểm đáng chú ý: Mức 19,9% là tỷ lệ tối đa được phép theo đạo luật liên bang năm 2024. ByteDance vẫn sở hữu thương hiệu TikTok toàn cầu.

Những cái tên còn lại

Các nhà đầu tư khác bao gồm pháp nhân đầu tư cá nhân của ông Michael Dell, tỷ phú công nghệ đứng sau Dell Technologies, và danh sách dài các công ty đầu tư, trong đó có các bên liên kết với General Atlantic và Susquehanna – hai tổ chức từng đầu tư vào ByteDance trước đây.

TikTok cũng nhắc tới Alpha Wave Partners, Revolution, Virgo LI, NJJ Capital và Merritt Way – đơn vị có liên kết với một công ty có trụ sở tại San Francisco mang tên Dragoneer.

Theo NYTimes