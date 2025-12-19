TikTok ký thỏa thuận bán đơn vị tại Mỹ cho một liên doanh do nhà đầu tư Mỹ dẫn đầu

ByteDance ký thỏa thuận ràng buộc bán hơn 80% TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ và toàn cầu, lập liên doanh mới với Oracle, Silver Lake và MGX, chấm dứt nhiều năm bất định pháp lý.

Chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok là ByteDance đã ký các thỏa thuận ràng buộc với ba nhà đầu tư lớn để bán hơn 80% tài sản của công ty tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ và toàn cầu, nhằm tránh nguy cơ bị chính phủ Mỹ cấm hoạt động. Thông tin này được Tổng giám đốc TikTok, ông Shou Zi Chew, thông báo với nhân viên trong hôm 18/12 giờ địa phương.

Thỏa thuận này được xem là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt nhiều năm bất định xoay quanh tương lai của ứng dụng video ngắn tại Mỹ, kể từ tháng 8/2020, khi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump lần đầu tìm cách cấm TikTok nhưng không thành công. Hiện nay, ứng dụng này được hơn 170 triệu người Mỹ sử dụng thường xuyên.

Các chi tiết của thỏa thuận phù hợp với phương án được công bố vào tháng 9, thời điểm ông Trump hoãn đến ngày 20/1 việc thực thi đạo luật cấm TikTok nếu chủ sở hữu Trung Quốc không bán lại ứng dụng, trong bối cảnh nỗ lực tách các tài sản tại Mỹ của TikTok khỏi nền tảng toàn cầu. Khi đó, ông Trump cũng tuyên bố thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu về thoái vốn.

Công ty cho biết trong thông báo gửi nhân viên hôm thứ Năm rằng ByteDance và TikTok đã ký các thỏa thuận ràng buộc với ba nhà đầu tư quản lý gồm Oracle, Silver Lake và MGX, nhằm thành lập một liên doanh TikTok mới tại Mỹ mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle từ chối bình luận về thỏa thuận. Nhà Trắng chuyển các câu hỏi cho TikTok. Trong bản ghi nhớ, TikTok cho biết thỏa thuận sẽ giúp “hơn 170 triệu người Mỹ tiếp tục khám phá một thế giới với vô hạn khả năng, như một phần của cộng đồng toàn cầu thiết yếu”.

Thỏa thuận, dự kiến hoàn tất vào ngày 22/1, sẽ khép lại nhiều năm nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi mảng kinh doanh tại Mỹ do các lo ngại về an ninh quốc gia.

Theo bản ghi nhớ, Oracle, Silver Lake và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi sẽ cùng nhau sở hữu 45% thực thể mới, xác nhận các thông tin mà Reuters và nhiều hãng truyền thông khác đã đưa tin vào tháng 9.

Liên doanh tại Mỹ sẽ có 50% cổ phần thuộc về một liên minh các nhà đầu tư mới, bao gồm Oracle, Silver Lake và MGX, mỗi bên nắm 15%; 30,1% thuộc về các pháp nhân liên kết với một số nhà đầu tư hiện hữu của ByteDance; và ByteDance sẽ giữ lại 19,9% cổ phần.

ByteDance hiện chưa phản hồi ngay trước yêu cầu bình luận.

