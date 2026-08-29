Nhóm CII tiếp tục gom cổ phiếu PC1

Nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) hiện nắm hơn 12% vốn điều lệ tại PC1.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 để nâng sở hữu từ 6,96% lên 7,2% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 27/8.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII là công ty con CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII). Như vậy, sau giao dịch, nhóm CII đã nâng sở hữu lên 12,79% vốn tại PC1.

Trụ sở Pc1. Ảnh: Hoàng Anh.

Vào hồi tháng 7, HĐQT CII chấp thuận cho CII hoặc các công ty thành viên gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1. Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại, đặc biệt là sau khi bộ máy tổ chức của PC1 đã đi vào ổn định thông qua phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/7.

“Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính dựa trên danh mục tài sản năng lượng PC1 đang vận hành – lĩnh vực hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua”, phía CII nhấn mạnh trong nghị quyết hồi tháng 7.

Không chỉ CII, đầu tháng 7, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) cũng đã thành cổ đông lớn của PC1 khi mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu từ 4,11%, lên 7,54% vốn điều lệ.

Đồng thời, phía doanh nghiệp cho biết không có chủ trương tham gia vào các hoạt động quản trị của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc ban kiểm soát của PC1.

CII sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với HĐQT mới của PC1 để khai thác thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hai doanh nghiệp.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của PC1 diễn ra vào tháng 7, cổ đông hỏi ban lãnh đạo công ty về việc hai cổ đông lớn gần đây là VietinBank Capital và nhóm CII có kế hoạch tiếp tục mua thêm cổ phiếu hoặc có ý định chào mua công khai hay không?

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho rằng PC1 là một công ty niêm yết có tính minh bạch. Công ty chào đón các cổ đông lớn vào đây để cùng xây dựng, cùng nhau đóng góp cho PC1 phát triển bền vững hơn, an toàn hơn.