close Đăng nhập

Nhóm CII tiếp tục gom cổ phiếu PC1

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) hiện nắm hơn 12% vốn điều lệ tại PC1.

00:00
0:00
00:00
Tốc độ phát 1x

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 của Tập đoàn PC1 để nâng sở hữu từ 6,96% lên 7,2% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 27/8.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII là công ty con CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII). Như vậy, sau giao dịch, nhóm CII đã nâng sở hữu lên 12,79% vốn tại PC1.

2aoboqmafr5weblescjj4yulownm1iurvtjjjqda.jpg
Trụ sở Pc1. Ảnh: Hoàng Anh.

Vào hồi tháng 7, HĐQT CII chấp thuận cho CII hoặc các công ty thành viên gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PC1. Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại, đặc biệt là sau khi bộ máy tổ chức của PC1 đã đi vào ổn định thông qua phiên họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/7.

“Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính dựa trên danh mục tài sản năng lượng PC1 đang vận hành – lĩnh vực hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua”, phía CII nhấn mạnh trong nghị quyết hồi tháng 7.

Không chỉ CII, đầu tháng 7, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Capital) cũng đã thành cổ đông lớn của PC1 khi mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu PC1 để nâng sở hữu từ 4,11%, lên 7,54% vốn điều lệ.

Đồng thời, phía doanh nghiệp cho biết không có chủ trương tham gia vào các hoạt động quản trị của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc ban kiểm soát của PC1.

CII sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với HĐQT mới của PC1 để khai thác thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hai doanh nghiệp.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của PC1 diễn ra vào tháng 7, cổ đông hỏi ban lãnh đạo công ty về việc hai cổ đông lớn gần đây là VietinBank Capital và nhóm CII có kế hoạch tiếp tục mua thêm cổ phiếu hoặc có ý định chào mua công khai hay không?

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho rằng PC1 là một công ty niêm yết có tính minh bạch. Công ty chào đón các cổ đông lớn vào đây để cùng xây dựng, cùng nhau đóng góp cho PC1 phát triển bền vững hơn, an toàn hơn.

Tin liên quan

Từ khóa:

#CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM #CII #PC1 #tập đoàn PC1

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Vàng thế giới lao dốc, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Vàng thế giới lao dốc, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 29/8 giảm mạnh xuống 4.455 USD/ounce, trong khi giá vàng SJC trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm trước. Dù vậy, SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.

VPB vượt MA200, khối ngoại mua ròng hơn 100 tỷ đồng

VPB vượt MA200, khối ngoại mua ròng hơn 100 tỷ đồng

VPB đang phát đi loạt tín hiệu tích cực sau thông tin được đưa vào rổ FTSE All Cap và FTSE All-World: Cổ phiếu tăng 6 phiên liên tiếp, vượt MA200 cùng thanh khoản gần 30 triệu đơn vị trong phiên 27/8, bên cạnh đà mua ròng hơn 100 tỷ đồng của khối ngoại.

BIM Land khởi công tòa tháp trước vịnh Prima Bay, đón vận hội mới của Quảng Ninh

BIM Land khởi công tòa tháp trước vịnh Prima Bay, đón vận hội mới của Quảng Ninh

Sáng 27/8, BIM Land tổ chức Lễ khởi công Tòa M thuộc dự án Prima Bay, chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án tòa tháp đôi tại cửa ngõ Vịnh Hạ Long là minh chứng rõ nét cho cách BIM Land kiến tạo giá trị đầu tư cho bất động sản: kết hợp vị trí, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và khả năng vận hành trong một hệ sinh thái điểm đến đã hiện hữu.

Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Sáng 27/8, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Những chiếc xe mang sắc cam GPBank với nhiều phần quà hấp dẫn.

Khi chi nhánh ngân hàng “tự di chuyển” đến gặp khách hàng

Tại các chợ dân sinh, phố đi bộ và điểm công cộng ở bốn thành phố lớn, đoàn xe sắc cam của GPBank đưa dịch vụ ngân hàng số, thanh toán QR và kiến thức an toàn tài chính đến gần người dân. Hành trình giúp hàng nghìn người mở mới tài khoản, làm quen với tiện ích số và bảo vệ an toàn khi giao dịch trực tuyến.