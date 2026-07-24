Ái nữ nhà ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1 ở tuổi 27

Bà Trịnh Khánh Linh (sinh năm 1999) vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT PC1 thay ông Trịnh Văn Tuấn.

Tại ĐHĐCĐ bất thường của Tập đoàn PC1 diễn ra ngày 24/7, bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương được bầu làm thành viên HĐQT PC1 nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sau đại hội, HĐQT công ty thống nhất bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

“Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo. HĐQT sẽ cùng ban điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả, tăng cường kiểm soát rủi ro”, tân chủ tịch PC1 chia sẻ.

Bà Trịnh Khánh Linh. Ảnh: PC1.

Tân Chủ tịch PC1 sinh năm 1999

Theo thông tin công bố, bà Trịnh Khánh Linh, sinh năm 1999, bà là con gái của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn – người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ngày 16/5.

Về trình độ học vấn, bà Linh có bằng cử nhân ngành tài chính - Đại học The George Washington University.

Giai đoạn 2021 – 2024, bà là chuyên viên cấp cao Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG Việt Nam. Trong 2 năm 2024, 2025, bà là chuyên viên tại CTCP Chứng khoán Vietcap.

Từ tháng 4 - 5/2026, bà là chuyên viên tài chính tại PC1. Từ tháng 5/2026 đến trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch PC1, bà Linh giữ chức Phó giám đốc phụ trách Ban tài chính PC1.

Bà Linh hiện sở hữu 4 triệu cổ phiếu PC1 và đại diện theo ủy quyền hơn 87,94 triệu cổ phiếu, tương đương 22,35% vốn điều lệ PC1.

Quá trình công tác của bà Linh. Nguồn: PC1.

Từng chi gần 90 tỷ đồng mua cổ phiếu PC1

Trước khi làm việc tại tập đoàn, bà Linh được biết đến với tư cách là cổ đông PC1.

Theo thông tin công bố, từ ngày 21/11 –26/11/2025, bà Linh mua thành công 4 triệu cổ phiếu PC1, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,973% vốn điều lệ.

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu PC1 phiên giao dịch ngày 21/11/2025 là 22.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Linh bỏ ra hơn 88 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu trên.

Số cổ phiếu gia đình ông Tuấn nắm giữ ở thời điểm bà Linh mua vào 4 triệu cổ phiếu.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, thời điểm đó, ông Trịnh Văn Tuấn sở hữu hơn 87,9 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn tại PC1.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh (con trai ông Tuấn) nắm 20.987 cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 0,005% vốn). Bà Lê Thị Thoi (vợ ông Tuấn) sở hữu hơn 7,7 triệu cổ phiếu PC1 (tỷ lệ sở hữu 1,88%).

Như vậy, sau giao dịch mua bán cổ phiếu nêu trên, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Tuấn sở hữu hơn 99,7 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 24,241% vốn PC1 tại thời điểm bà Linh mua vào 4 triệu cổ phiếu.

2 chú cháu được bầu làm thành viên HĐQT

Một thành viên HĐQT PC1 đang thu hút sự chú ý là ông Trịnh Tiến Dũng (em trai ông Trịnh Văn Tuấn).

Theo thông tin công bố, ông Dũng sinh năm 1969, có trình độ Cử nhân Cảnh sát nhân dân.

Ông Dũng, bà Linh đứng ngoài cùng bên trái. Ảnh: PC1.

Ông Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái Đại Dũng.

Tập đoàn Đại Dũng chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu và sản phẩm kết cấu thép phục vụ công trình trọng điểm quốc gia và công trình quốc tế đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao.

Ông Dũng không sở hữu cổ phần tại PC1 và cũng không đại diện phần vốn của tổ chức nào tại đây.

Một nội dung quan trọng tại ĐHĐCĐ bất thường PC1 là cổ đông hỏi về việc khởi tố của các cá nhân lãnh đạo của PC1 có làm ảnh hưởng đến số liệu và báo cáo tài chính hay không.

Giải đáp vấn đề này, ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho biết đây là vấn đề mà dư luận cũng như các tổ chức tín dụng rất quan tâm.

"Chúng tôi đã có những buổi làm việc chính thức với cơ quan cảnh sát điều tra. Tôi trực tiếp tham gia và được trả lời rõ ràng rằng việc khởi tố này hoàn toàn không liên quan đến tập đoàn, mà chỉ liên quan đến sai phạm của các cá nhân", ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo PC1, cơ quan chức năng cho biết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường.

"Chúng tôi cũng đã đề xuất với cơ quan điều tra hỗ trợ doanh nghiệp vì chúng tôi là một đơn vị lớn với kế hoạch doanh thu năm 2026 rất cao, đồng thời cần bảo vệ quyền lợi cho 1.700 lao động và hơn 20.000 cổ đông", ông Phan Ngọc Hiếu thông tin.

Theo ông Hiếu, đề xuất này đã được hỗ trợ. Dù những ngày đầu rất khó khăn do các lãnh đạo không có ủy quyền ra bên ngoài để duy trì sản xuất nhưng hiện tại các nghĩa vụ trả nợ đến hạn đều được thực hiện tốt và đầy đủ.

Mặc dù có thời điểm tiền trong tài khoản tại các ngân hàng rất lớn nhưng không thể thực hiện quyền rút, chi, sau đó cơ quan điều tra đã hỗ trợ để công ty có được các ủy quyền ra ngoài, giúp mọi hoạt động trở lại bình thường.