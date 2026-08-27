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Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Minh Quân
Minh Quân

Sáng 27/8, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 147-150 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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So với phiên sáng 26/8, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với phiên chiều 26/8, vàng miếng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 148,9-152,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 148,4-152,4 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 26/8, vàng nhẫn SJC giảm 600.000 đồng/lượng, DOJI giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. So với phiên chiều 26/8, vàng nhẫn SJC giảm 300.000 đồng/lượng, DOJI giảm 900.000 đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.Đáng chú ý, DOJI đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 152,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 500.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu và 3,4 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 27/8 giao dịch ở mức 4.619 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với mức 4.647 USD/ounce trong phiên sáng 26/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.300 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 146,4 triệu đồng/lượng. So với mức 147,4 triệu đồng/lượng của sáng 26/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng thế giới sáng 27/8 giảm nhẹ, nhưng vẫn neo ở vùng cao sau nhịp tăng mạnh trong tuần trước. Ảnh: Reuters.

Dù giảm trong 2 phiên gần đây, giá vàng thế giới vẫn cao hơn mốc 4.600 USD/ounce. So với tuần trước, khi giá vàng ở khoảng 4.513 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 106 USD/ounce, tương đương 2,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 597 USD/ounce, tương đương 14,7%.

Đà giảm ngắn hạn cho thấy áp lực chốt lời xuất hiện sau giai đoạn tăng mạnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá vàng vẫn ở vùng cao, trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng lãi suất của Fed, diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

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