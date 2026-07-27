PC1 có nữ chủ tịch 27 tuổi, ông lớn hạ tầng CII nói gì về việc tăng sở hữu?

Sau khi PC1 có nữ chủ tịch HĐQT 27 tuổi, CII cho biết sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, CII khẳng định đây chỉ là khoản đầu tư tài chính, không có chủ trương tham gia quản trị PC1.

Ngày 27/7, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII) chấp thuận cho CII hoặc các công ty thành viên gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn PC1 (Mã: PC1).

Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại, đặc biệt là sau khi bộ máy tổ chức của PC1 đã đi vào ổn định thông qua phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7.

“Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính dựa trên danh mục tài sản năng lượng PC1 đang vận hành – lĩnh vực hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua”, phía CII nhấn mạnh.

Đồng thời, phía doanh nghiệp cho biết không có chủ trương tham gia vào các hoạt động quản trị của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc ban kiểm soát của PC1.

CII sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với HĐQT mới của PC1 để khai thác thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hai doanh nghiệp.

Ngày 24/7, PC1 đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Sau đại hội, HĐQT bầu bà Trịnh Khánh Linh (đứng thứ 2 từ trái sang) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch. Ảnh: PC1.

Trước khi công bố nghị quyết mua thêm, nhóm CII đã thực hiện nhiều đợt gom cổ phiếu.

Gần đây nhất, vào ngày 22/7, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) - công ty con của CII mua thêm 747.300 cổ phiếu PC1. Sau giao dịch CII Invest nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,57 triệu cổ phiếu, tương đương 5,49% vốn điều lệ.

Trong khi đó, CII cũng đang nắm hơn 23 triệu cổ phiếu tại PC1, chiếm 5,6% vốn.

Như vậy, tổng số cổ phiếu mà nhóm CII nắm tại PC1 là hơn 45,6 triệu cổ phiếu, tương đương 11,09% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ bất thường mới đây, cổ đông hỏi ban lãnh đạo công ty về việc hai cổ đông lớn gần đây là VietinBank Capital và nhóm CII có kế hoạch tiếp tục mua thêm cổ phiếu hoặc có ý định chào mua công khai hay không?

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho rằng PC1 là một công ty niêm yết có tính minh bạch. Công ty chào đón các cổ đông lớn vào đây để cùng xây dựng, cùng nhau đóng góp cho PC1 phát triển bền vững hơn, an toàn hơn.

"Về câu hỏi cổ đông đặt ra là "liệu các cổ đông đó có tăng tỷ lệ sở hữu hay không?", bản thân tôi không thể giải thích hay trả lời thay cho họ được. Đó là định hướng riêng của người ta", ông Hiếu nhấn mạnh.

Lãnh đạo PC1 cũng cho rằng, giá trị của PC1 không nằm ở các nhà máy điện hay khoáng sản, mà giá trị lớn nhất chính là con người, đó là đội ngũ kỹ sư trí tuệ, tài năng. Đây là tài sản quý giá nhất giúp công ty giữ vững vị thế số một trong ngành cốt lõi suốt nhiều năm qua.