close Đăng nhập

PC1 có nữ chủ tịch 27 tuổi, ông lớn hạ tầng CII nói gì về việc tăng sở hữu?

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Sau khi PC1 có nữ chủ tịch HĐQT 27 tuổi, CII cho biết sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, CII khẳng định đây chỉ là khoản đầu tư tài chính, không có chủ trương tham gia quản trị PC1.

Ngày 27/7, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII) chấp thuận cho CII hoặc các công ty thành viên gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn PC1 (Mã: PC1).

Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại, đặc biệt là sau khi bộ máy tổ chức của PC1 đã đi vào ổn định thông qua phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7.

“Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính dựa trên danh mục tài sản năng lượng PC1 đang vận hành – lĩnh vực hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua”, phía CII nhấn mạnh.

Đồng thời, phía doanh nghiệp cho biết không có chủ trương tham gia vào các hoạt động quản trị của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc ban kiểm soát của PC1.

CII sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với HĐQT mới của PC1 để khai thác thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hai doanh nghiệp.

755694529-1541507747772634-7342122088211064638-n.jpg
Ngày 24/7, PC1 đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Sau đại hội, HĐQT bầu bà Trịnh Khánh Linh (đứng thứ 2 từ trái sang) đảm nhiệm vị trí Chủ tịch. Ảnh: PC1.

Trước khi công bố nghị quyết mua thêm, nhóm CII đã thực hiện nhiều đợt gom cổ phiếu.

Gần đây nhất, vào ngày 22/7, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) - công ty con của CII mua thêm 747.300 cổ phiếu PC1. Sau giao dịch CII Invest nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,57 triệu cổ phiếu, tương đương 5,49% vốn điều lệ.

Trong khi đó, CII cũng đang nắm hơn 23 triệu cổ phiếu tại PC1, chiếm 5,6% vốn.

Như vậy, tổng số cổ phiếu mà nhóm CII nắm tại PC1 là hơn 45,6 triệu cổ phiếu, tương đương 11,09% vốn điều lệ.

Tại ĐHĐCĐ bất thường mới đây, cổ đông hỏi ban lãnh đạo công ty về việc hai cổ đông lớn gần đây là VietinBank Capital và nhóm CII có kế hoạch tiếp tục mua thêm cổ phiếu hoặc có ý định chào mua công khai hay không?

Ông Phan Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT cho rằng PC1 là một công ty niêm yết có tính minh bạch. Công ty chào đón các cổ đông lớn vào đây để cùng xây dựng, cùng nhau đóng góp cho PC1 phát triển bền vững hơn, an toàn hơn.

"Về câu hỏi cổ đông đặt ra là "liệu các cổ đông đó có tăng tỷ lệ sở hữu hay không?", bản thân tôi không thể giải thích hay trả lời thay cho họ được. Đó là định hướng riêng của người ta", ông Hiếu nhấn mạnh.

Lãnh đạo PC1 cũng cho rằng, giá trị của PC1 không nằm ở các nhà máy điện hay khoáng sản, mà giá trị lớn nhất chính là con người, đó là đội ngũ kỹ sư trí tuệ, tài năng. Đây là tài sản quý giá nhất giúp công ty giữ vững vị thế số một trong ngành cốt lõi suốt nhiều năm qua.

Tin liên quan

Từ khóa:

#CII. PC1 #Trịnh Khánh Linh #tập đoàn pc1

Đừng bỏ lỡ

Kinh tế số

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Vì sao doanh nghiệp ngày càng coi trọng chuẩn hóa vận hành?

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi thế của doanh nghiệp dịch vụ không chỉ nằm ở sản phẩm hay con người mà còn ở khả năng vận hành đồng bộ. Chuẩn hóa quy trình, dữ liệu và năng lực thực thi đang trở thành nền tảng để tạo ra chất lượng dịch vụ bền vững.

Giá vàng SJC hôm nay 27/7 tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay 27/7 tăng thêm 2 triệu đồng/lượng

Sáng 27/7, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI cùng được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 25/7.

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Vinamilk: Khi chất lượng sản phẩm trở thành đạo đức nghề nghiệp

Tối 23/7 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung.

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

1 chạm mở tài khoản doanh nghiệp: Khi ngân hàng số hiểu đúng nhịp sống của chủ doanh nghiệp

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có NFC, doanh nghiệp giờ đây có thể mở tài khoản thanh toán và đăng ký các dịch vụ của VietinBank ngay trong lúc di chuyển, giữa giờ họp hay khi đang chờ chuyến bay. Đó là trải nghiệm mà VietinBank eFAST mang đến cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) với tính năng mở tài khoản online (eKYC).

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển Khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.