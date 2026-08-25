Becamex lập công ty vốn gần 1.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng KCN tại TP HCM

Becamex - tập đoàn phát triển bất động sản khu công nghiệp lớn top đầu cả nước vừa có quyết định thành lập công ty vốn gần 1.500 tỷ đồng, trong đó tập đoàn nắm 30% để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – TP HCM.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Becamex Group) vừa thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Đô thị Xanh VSIP với vốn điều lệ 1.455 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP JV) góp 60% vốn, Becamex Group góp 30% và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi (VSIP Quảng Ngãi) đóng góp 10%.

Theo Becamex, Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Đô thị Xanh VSIP được thành lập với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – Giai đoạn 1 tại xã Phú Giáo, TP HCM với quy mô 497,1 ha.

Địa chỉ trụ sở chính công ty mới thành lập đặt tại số 8 Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP HCM.

Khu công nghiệp Vĩnh Lập – Giai đoạn 1 tại TP HCM là một trong 5 khu công nghiệp mà Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) dự định phát triển thêm tại Việt Nam vừa được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nâng tổng số dự án của VSIP tại Việt Nam lên 26 dự án.

5 khu công nghiệp đó bao gồm: Khu công nghiệp Vĩnh Lập (VSIP IV Bình Dương), Khu công nghệ cao Hà Nam (VSIP Hà Nam), Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (VSIP II Hải Phòng), Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 (VSIP IV Nghệ An) và Khu công nghiệp VSIP Huế.

Khu công nghiệp Vĩnh Lập được triển khai tại xã Phú Giáo, TP HCM (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), có quy mô hơn 750 ha, trong đó giai đoạn 1 có diện tích hơn 497 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 hơn 9.700 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2031.

Phía đông của dự án giáp đất cao su, khu vực phát triển đô thị; phía tây giáp đường ĐH.502 và trục đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Quốc lộ 13C); phía nam giáp suối Vàm Vá, sông Bé; phía bắc giáp đường ĐH.501 (Quốc lộ 56B) và đất quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị.

Dự kiến khu công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 37.000 lao động, phát triển theo hướng đa ngành, ưu tiên công nghiệp công nghệ cao. Trong tương lai, nơi đây có thể được định hướng trở thành khu công nghiệp xanh, tuần hoàn, phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, khu công nghiệp Vĩnh Lập sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một (2021-2030) triển khai khoảng 497 ha và giai đoạn hai (2030-2050) mở rộng thêm 253 ha.

Đây là dự án được đề xuất bởi Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), nhằm phát triển tổ hợp khu công nghiệp kết hợp khu đô thị và khu nhà ở phục vụ chuyên gia, công nhân. Trong đó, khu đô thị dự kiến rộng hơn 327 ha, được điều chỉnh theo quy hoạch nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2025-2030.

VSIP vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư thêm 5 khu công nghiệp, nâng tổng số dự án của VSIP tại Việt Nam lên 26 dự án. Ảnh: VSIP.

Becamex hiện là một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp lớn nhất cả nước.

Doanh nghiệp ước tính tổng nhu cầu vốn cho các dự án chiến lược trong giai đoạn tới dự kiến khoảng 127.300 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghệ số, năng lượng tái tạo và phát triển đô thị.

Becamex dự kiến bố trí hơn 12.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, phần còn lại huy động từ các nguồn vốn khác.

Becamex cho biết việc mở rộng đầu tư sang hạ tầng, công nghệ và năng lượng nhằm từng bước chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho chương trình đầu tư mới, doanh nghiệp dự kiến xây dựng đề án tăng vốn điều lệ gắn với lộ trình cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu Nhà nước giai đoạn 2026-2030, sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước theo quy định mới.

Theo Becamex, việc tăng vốn là cần thiết nhằm giảm áp lực đòn bẩy tài chính, nâng cao năng lực tham gia các dự án quy mô lớn và cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính.

Từ nay đến năm 2030, Becamex đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm. Theo kế hoạch, doanh thu dự kiến của công ty tăng từ 8.250 tỷ đồng năm nay lên 12.070 tỷ đồng năm 2030, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ 2.290 tỷ đồng lên 3.353 tỷ đồng.

Doanh nghiệp xác định ba động lực tăng trưởng chính gồm bất động sản dân cư - đô thị, bất động sản khu công nghiệp và nguồn thu tài chính từ các công ty thành viên.

Trong ngắn hạn, bất động sản dân cư - đô thị tiếp tục đóng vai trò chủ lực, hiện đóng góp hơn 86% doanh thu và trên 84% lợi nhuận gộp của tập đoàn.