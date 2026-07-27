Chân dung tân tổng giám đốc sinh năm 1991 của PC1

PC1 vừa hoàn tất kiện toàn ban điều hành khi bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1991) giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, cùng nhiều thay đổi ở các vị trí điều hành chủ chốt.

Tập đoàn PC1 vừa bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao. Theo đó, HĐQT công ty quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty kể từ ngày 24/7.

Ông Lê Văn Dũng, tân Tổng giám đốc PC1. Ảnh: PC1.

Theo thông tin PC1, ông Dũng sinh năm 1991, có bằng cử nhân tài chính ngân hàng.

Trước khi ngồi vào vị trí trên, ông Dũng được giới thiệu là phụ trách phòng kế toán ban tài chính PC1.

Ngoài vị trí tổng giám đốc, PC1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương – Trưởng ban kiểm toán nội bộ giữ chức vụ giám đốc tài chính kể từ ngày 24/7.

Bà Hương sinh năm 1984, trình độ học vấn là thạc sỹ kinh tế - cử nhân kế toán.

Cũng kể từ ngày 24/7, bà Vũ Thị Hương (sinh năm 1991) sẽ giữ chức vụ kế toán trưởng PC1. Bà có trình độ học vấn là cử nhân tài chính ngân hàng.

Như vậy, ban điều hành PC1 hiện có ba thành viên gồm Tổng giám đốc Lê Văn Dũng và hai phó tổng giám đốc là ông Nguyễn Nhật Tân và Nguyễn Thế Vũ.

Ban Tổng giám đốc PC1. Ảnh: Pc1.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào ngày 24/7, PC1 đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 sau biến động nhân sự cấp cao hồi tháng 5.

Hiện tại, HĐQT PC1 gồm 5 thành viên gồm Chủ tịch Trịnh Khánh Linh, Phó chủ tịch Phan Ngọc Hiếu, thành viên HĐQT Trịnh Tiến Dũng và hai thành viên HĐQT độc lập là ông Lê Thành Lương và bà Vũ Thị Minh Nhật.

HĐQT PC1. Ảnh: PC1.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã: CII) chấp thuận cho CII hoặc các công ty thành viên gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn PC1 (Mã: PC1). Doanh nghiệp cho biết quyết định này được đưa ra căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại, đặc biệt là sau khi bộ máy tổ chức của PC1 đã đi vào ổn định thông qua phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7.

“Khoản đầu tư vào PC1 đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính dựa trên danh mục tài sản năng lượng PC1 đang vận hành – lĩnh vực hạ tầng mà CII đang thiếu và mong muốn đầu tư trong các năm qua”, phía CII nhấn mạnh.

Đồng thời, phía doanh nghiệp cho biết không có chủ trương tham gia vào các hoạt động quản trị của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế đề cử, ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc ban kiểm soát của PC1.

CII sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với HĐQT mới của PC1 để khai thác thế mạnh của mỗi bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho cả hai doanh nghiệp.