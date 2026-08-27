VietinBank muốn bán 2 khối cổ phần gần 700 tỷ tại Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn

VietinBank sẽ bán đấu giá 6,94 triệu cổ phần tại Công ty CP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) và bán qua sàn 19,3 triệu cổ phần tại Công ty CP Cảng Sài Gòn (UPCoM: SGP). Hai khối cổ phần này ước tính trị giá gần 700 tỷ đồng.

Lô cổ phần tại Công ty CP Cảng Hải Phòng được VietinBank xác định giá khởi điểm là 40.048 đồng/cổ phần, thấp hơn đáng kể so với thị giá 46.900 đồng/cổ phần của mã PHP (tính đến mở cửa phiên 27/8). Nếu toàn bộ số cổ phiếu được bán thành công, VietinBank dự kiến thu về tối thiểu gần 278 tỷ đồng.

Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc từ ngày 27/8 đến 15h30 ngày 9/9. Phiên đấu giá dự kiến khai mạc lúc 9h ngày 16/9 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Với Công ty CP Cảng Sài Gòn, VietinBank đăng ký bán khớp lệnh qua sàn đối với hơn 19,3 triệu cổ phần. Các giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/8 - 15/9. Tạm tính theo giá mở cửa phiên 27/8, việc bán cổ phần tại SGP mang về cho VietinBank gần 400 tỷ đồng.

Việc bán vốn của VietinBank được nhìn nhận sẽ góp phần giúp Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn tiến gần hơn đến việc đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Hiện nay, cả hai công ty này đều chưa đáp ứng tiêu chuẩn do tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ chưa đạt mức tối thiểu 10% vốn điều lệ. Điều này rõ nhất với Cảng Sài Gòn khi nhóm các cổ đông lớn (bao gồm VietinBank) đang nắm tổng cộng 91,8% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Cảng Hải Phòng ghi nhận doanh thu thuần 1.694 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 837 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 đạt 10.219 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. 72,6% tổng tài sản được hình thành từ vốn chủ sở hữu.

Với Cảng Sài Gòn, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 579 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 đạt 6.166 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 55,5%.

Với VietinBank, nhà băng hàng đầu này ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2026 đạt 20.743 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi, đạt 40.115 tỷ đồng, tăng 28%. Tổng tài sản tại ngày 30/6/2026 đạt 2,962 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.