Tập đoàn liên quan ông Trịnh Văn Quyết bất ngờ tăng vốn thêm 4.326 tỷ đồng

Tập đoàn FLC vừa điều chỉnh vốn điều lệ lên hơn 12.900 tỷ đồng, toàn bộ phần vốn góp là nguồn vốn tư nhân.

Cập nhật từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 28/8, CTCP Tập đoàn FLC thực hiện tăng vốn điều lệ từ gần 8.600 tỷ đồng lên 12.926 tỷ đồng, tương đương tăng 4.326 tỷ đồng.

Toàn bộ phần vốn góp được thực hiện bằng đồng Việt Nam và là nguồn vốn tư nhân. Tuy nhiên, cơ cấu góp vốn cụ thể không được doanh nghiệp công bố.

Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch HĐQT Vũ Anh Tuân (sinh năm 1973).

Cơ cấu vốn của FLC. Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Động thái tăng vốn mạnh của FLC diễn ra sau khi ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập tập đoàn đã hoàn tất các nghĩa vụ thi hành án dân sự.

Hồi tháng 5, FLC tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để bàn về nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Một thông tin đáng chú ý là ông Trịnh Văn Quyết chưa trở lại HĐQT tập đoàn. Song tại đại hội, phía FLC cũng khẳng định ông Quyết là cổ đông lớn, đồng thời là cá nhân có vai trò quan trọng trong quá trình sáng lập, định hướng phát triển và xây dựng thương hiệu tập đoàn FLC.

“Việc thời gian tới ông Quyết có quay trở lại tham gia điều hành hay không sẽ phụ thuộc vào cá nhân ông Trịnh Văn Quyết cũng như việc được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Khi đó mới có thể quay trở lại”, phía FLC cho hay.

Ngoài ra, ban lãnh đạo tập đoàn còn chia sẻ: “Những định hướng chiến lược và giá trị nền tảng do ông Trịnh Văn Quyết xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của Tập đoàn FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện trong một sự kiện hồi tháng 7. Ảnh: FLC.

Năm 2026, FLC đặt mục tiêu củng cố nền tảng, tập trung vào các dự án có tính khả thi cao và hoàn thiện tái cấu trúc hệ thống. Riêng với mảng bất động sản, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng triển khai và thanh khoản tốt. Đồng thời, FLC cũng nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Lào Cai, Bắc Giang, TP HCM, Nha Trang, Hậu Giang, Gia Lai...

Tập đoàn FLC cũng cho biết năm nay doanh nghiệp xác định nhà ở xã hội tiếp tục là một trong những trọng tâm phát triển, bám sát định hướng của Chính phủ về thúc đẩy nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Theo đó, FLC sẽ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh. Trong đó, khu nhà ở xã hội CT1, CT3, CT4 tại phường Hà Khánh, tỉnh Quảng Ninh dự kiến bàn giao trong quý IV/2026; dự án CT1, CT3 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội đang trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.