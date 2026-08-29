Vàng thế giới lao dốc, SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 29/8 giảm mạnh xuống 4.455 USD/ounce, trong khi giá vàng SJC trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm trước. Dù vậy, SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Sáng 29/8, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 28/8, giá vàng miếng tại cả 3 doanh nghiệp giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Nếu so với phiên chiều 28/8, giá vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 145,2-148,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI giao dịch nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,7-149,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 147,2-151,2 triệu đồng/lượng.

So với phiên sáng 28/8, vàng nhẫn SJC giảm 1 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Nếu so với phiên chiều 28/8, vàng nhẫn SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng, DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu không thay đổi.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 151,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với DOJI và 3 triệu đồng/lượng so với SJC.

Giá vàng thế giới giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 29/8 giao dịch ở mức 4.455 USD/ounce, giảm 142 USD/ounce so với mức 4.597 USD/ounce trong phiên sáng 28/8.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.260 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 141,1 triệu đồng/lượng. So với mức 145,6 triệu đồng/lượng của sáng 28/8, giá vàng thế giới quy đổi giảm 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 29/8 giảm mạnh, rơi về vùng 4.455 USD/ounce sau nhiều phiên neo cao. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở khoảng 4.605 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 150 USD/ounce, tương đương 3,3%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng tăng 510 USD/ounce, tương đương 12,4%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau nhiều phiên biến động ở vùng cao, cho thấy áp lực chốt lời gia tăng. Thị trường tiếp tục theo dõi diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các tín hiệu mới liên quan đến chính sách lãi suất của Fed.