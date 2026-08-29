Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ của C06 có gì đặc biệt?

Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) xây dựng hướng tới tập hợp những giải pháp xuất phát từ thực tiễn cơ sở, kết nối sáng kiến với người sử dụng và đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Trao đổi tại lễ phát động Cuộc thi Data for Life 2026 và ra mắt Cổng Sáng kiến khoa học và công nghệ cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày 28/8, thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, chia sẻ những điểm đặc biệt của cổng sáng kiến này.

Sáng kiến tạo hiệu quả ngay tại cộng đồng dân cư

Theo thiếu tướng Vũ Văn Tấn, trong bối cảnh triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng, cổng sáng kiến hướng tới việc tập hợp những giải pháp xuất phát từ chính thực tiễn ở cơ sở và tạo ra giá trị trực tiếp cho người dân.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh Cổng sáng kiến hướng tới những giải pháp nhỏ, thiết thực, xuất phát từ cơ sở và tạo ra giá trị trực tiếp cho người dân. Ảnh: C06.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nhấn mạnh những giá trị mà cổng sáng kiến hướng tới không nhất thiết phải lớn lao. Đó có thể là những sáng kiến nhỏ, mang tính ứng dụng, giải quyết được một vấn đề cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.

Đây là điểm đặc biệt trong cách C06 tiếp cận hoạt động sáng kiến: đặt trọng tâm vào giá trị sử dụng thay vì quy mô của ý tưởng.

Theo Cục trưởng C06, lực lượng Cảnh sát khu vực đóng vai trò nòng cốt trong việc dẫn dắt các tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở.

Trong quá trình này, việc nâng cao kỹ năng số cho người dân không chỉ giúp người dân thụ hưởng các giá trị do Nhà nước và doanh nghiệp cung cấp mà còn tạo ra một chiều tác động ngược lại. Khi có kỹ năng số tốt hơn, người dân có thể đặt ra những yêu cầu mới đối với Nhà nước và doanh nghiệp để tiếp tục tạo ra các giá trị lớn hơn.

Từ đó, C06 kỳ vọng hình thành những nhóm đại sứ số tại cộng đồng. Những đại sứ số sẽ không phải là những người tạo ra các giải pháp ở quy mô lớn mà tập trung vào những sáng kiến đơn giản, thiết thực và tạo hiệu quả ngay tại cộng đồng dân cư.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết C06 mong muốn phấn đấu để trong mỗi gia đình có một đại sứ số. Mỗi đại sứ số có thể tạo ra những giá trị đơn giản nhưng hữu ích cho chính cộng đồng của mình.

Sáng kiến đơn giản tạo sức lan tỏa đến hàng triệu người

Một điểm đáng chú ý được Cục trưởng C06 chia sẻ là những kết quả bước đầu từ quá trình thí điểm.

Theo ông, dù mới chỉ triển khai thí điểm, các bạn trẻ và lực lượng ở cơ sở đã gửi về những nội dung tuyên truyền liên quan đến dịch vụ công và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Có những nhóm nghiên cứu những cách thức mới để đưa thông tin tới các nhóm đối tượng khác nhau.

Các chiến sĩ trải nghiệm Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH. Ảnh: C06.

Đặc biệt, có những sáng kiến rất đơn giản nhưng tạo được sức lan tỏa lớn. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết có những sáng kiến được đưa lên các nhóm đã đạt 2-3 triệu người đọc và nghiên cứu trong một năm.

Trước thực tế này, C06 nhìn nhận giá trị của cổng sáng kiến không nằm ở việc phải tạo ra những ý tưởng lớn mà ở khả năng đưa một giải pháp phù hợp đến đúng đối tượng và tạo ra hiệu quả thực tế. Từ đó, điều C06 hướng tới không phải là việc tạo ra thêm một nơi để các sáng kiến được giới thiệu hay tôn vinh. Quan trọng hơn là tạo ra những sản phẩm có giá trị thực và được sử dụng.

Đây cũng là tư duy được C06 đặt ra đối với Data for Life. Cục trưởng C06 kêu gọi các bộ, ngành, địa phương trực tiếp đặt ra những bài toán của chính mình để các đội thi nghiên cứu và giải quyết. Khi sản phẩm giải quyết được bài toán thực tế, sản phẩm đó sẽ được sử dụng, qua đó tránh tình trạng sản phẩm được tôn vinh nhưng không đi vào cuộc sống.

Xa hơn, C06 kỳ vọng từ những sáng kiến như vậy sẽ hình thành các nhóm đại sứ số và tiến tới mục tiêu mỗi gia đình có một đại sứ số. Khi đó, cổng sáng kiến không chỉ là nơi tập hợp ý tưởng mà có thể trở thành một kênh đưa kỹ năng số, sáng kiến và các giải pháp công nghệ đến gần hơn với đời sống cộng đồng.