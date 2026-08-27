BNP Paribas phủ nhận kế hoạch mua cổ phần Techcombank

BNP Paribas cho biết không có kế hoạch mua cổ phần Techcombank, sau khi xuất hiện thông tin ngân hàng Pháp và KB Kookmin Bank đang đàm phán để mua ít nhất 15% vốn tại nhà băng Việt Nam.

Những ngày qua, thông tin BNP Paribas (của Pháp) và KB Kookmin Bank (của Hàn Quốc) đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt để mua lại ít nhất 15% cổ phần của Techcombank đã thu hút sự chú ý lớn của thị trường.

Techcombank được cho là muốn hướng tới mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Với mức định giá đó, 15% cổ phần sẽ có giá khoảng 2 tỷ USD, cao hơn 55% so với giá thị trường hiện tại của Techcombank. Đây được xem là rào cản chính của thương vụ.

Tuy nhiên, phản hồi sau đó của hai ngân hàng nước ngoài cho thấy các bên chưa xác nhận việc đang đàm phán mua cổ phần Techcombank.

Cụ thể, theo Reuters, trong một tuyên bố vào thứ Năm, BNP Paribas cho biết không có kế hoạch mua cổ phần tại Techcombank.

Còn với KB Kookmin Bank, lãnh đạo của ngân hàng này phát biểu trên Seoul Economic Daily của Hàn Quốc rằng Techcombank chỉ là "một trong hàng chục ứng viên tiềm năng" mà đơn vị này xem xét để mua cổ phần nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và hiện nay chưa phải là giai đoạn tổ chức các cuộc đàm phán hoặc thảo luận mua lại cụ thể.

Trước đó, Reuters cũng lưu ý rằng chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết giữa các bên và không có gì đảm bảo các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thương vụ thành công. Techcombank nhiều khả năng sẽ chỉ chọn một trong hai bên đang đàm phán. Tuỳ thuộc vào kết quả thảo luận, một thỏa thuận có thể đạt được vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027.

Techcombank từ lâu đã để ngỏ khả năng tiếp nhận đối tác chiến lược nước ngoài. Hiện, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Techcombank vào khoảng 20,5%, trong khi giới hạn áp dụng đối với phần lớn ngân hàng Việt Nam là 30%. Do room ngoại còn lại không đủ cho một giao dịch 15% vốn, nhà đầu tư chiến lược tiềm năng có thể phải mua lại một phần cổ phần từ các cổ đông nước ngoài hiện hữu. Trong trường hợp khác, Techcombank phải tăng vốn điều lệ lên quy mô rất lớn để tạo dư địa cho nhà đầu tư mới.

Tính tới tháng 6/2026, Techcombank là ngân hàng tư nhân lớn thứ 3 Việt Nam, xét theo tổng tài sản, đạt 1,273 triệu tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2026, nhà băng này ghi nhận lãi trước thuế 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việc mua cổ phần của Techcombank được đánh giá sẽ mang lại cho các nhà đầu tư nước ngoài cơ hội tiếp cận tầng lớp trung lưu đang mở rộng, nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng và mảng dịch vụ ngân hàng tư nhân đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, Techcombank có hơn 18 triệu khách hàng và phục vụ hơn một nửa số lượng khách hàng có tài sản lớn và khách hàng thượng lưu tại Việt Nam.