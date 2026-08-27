Điểm mặt 6 tập đoàn Thái Lan và cuộc chơi hàng chục tỷ USD tại thị trường Việt

6 tập đoàn tên tuổi của Thái Lan đang “cắm cờ” ở những ngành xương sống của kinh tế Việt Nam từ công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo, bán lẻ cho đến nông nghiệp, bất động sản khu công nghiệp.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khu vực ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thái Lan trong khối này. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 24 tỷ USD (629.208 tỷ đồng) mỗi năm và cả hai Chính phủ đều cam kết tiếp tục mở rộng con số này.

Thái Lan đã vươn lên thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến cuối tháng 4/2026, với hơn 15,4 tỷ USD và 804 dự án còn hiệu lực, “xứ sở chùa vàng”.

Đặc biệt, giai đoạn 2025 - 2026 chứng kiến dòng vốn Thái tăng tốc rõ rệt, tập trung vào các lĩnh vực được xem là "mạch máu" của nền kinh tế và chuỗi cung ứng tương lai.

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, 6 tập đoàn của Thái Lan có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam gồm SCG, ThaiBev, Central Group, C.P. Group, Amata Corporation và Super Energy.

Siam Cement Group nắm giữ chuỗi giá trị ngành nhựa

Tập đoàn Siam Cement Group (SCG) được xem là cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất ở lĩnh vực công nghiệp nặng.

Sau nhiều năm phát triển, SCG hiện có 27 công ty thành viên tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD và khoảng 15.500 nhân sự.

Một trong những dự án trọng điểm trong hệ sinh thái của SCG tại Việt Nam là Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), với tổng vốn đầu tư khoảng 5,2 tỷ USD. Đây cũng là một trong những tổ hợp hóa dầu quy mô lớn tại Việt Nam.

Bên cạnh Long Sơn Petrochemicals, SCG hiện sở hữu mạng lưới doanh nghiệp ngành nhựa rộng khắp tại Việt Nam khi đã lần lượt thâu tóm các tên tuổi lớn như Prime Group, Nhựa Bình Minh, Duy Tân Plastics, SCGP Việt Nam cùng nhiều nhà máy xi măng, vật liệu xây dựng và bao bì.

Với hoạt động M&A, SCG đã hoàn thiện sở hữu hệ sinh thái ngành nhựa tại Việt Nam, từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn tại Việt Nam.

Siam Cement Group nắm giữ chuỗi giá trị ngành nhựa tại Việt Nam từ thượng nguồn (hóa dầu) cho đến hạ nguồn (các công ty bao bì, nhựa).

Central Group - tay chơi bán lẻ

Nếu SCG là cái tên nổi bật của doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực công nghiệp nặng, thì Central Group lại đang xây dựng vị thế tương tự trên thị trường bán lẻ Việt Nam.

Thông qua Central Retail Việt Nam, tập đoàn này đã phát triển một hệ thống phân phối quy mô lớn với các thương hiệu GO!, Big C và Nguyễn Kim (cuối năm 2025 Central đã bán Nguyễn Kim cho PICO Holdings). Dấu chân của Central Retail phủ rộng nhiều phân khúc từ đại siêu thị, trung tâm thương mại đến điện máy.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện là thị trường nước ngoài quan trọng nhất của Central Retail, chỉ đứng sau thị trường nội địa Thái Lan. Tập đoàn tiếp tục xem Việt Nam là một trong những động lực tăng trưởng chủ chốt trong chiến lược dài hạn.

Trong năm 2025, Central Retail đẩy mạnh mở rộng hệ thống GO! Mall, nâng tổng số trung tâm thương mại lên 44 điểm. Mạng lưới tiếp tục được mở rộng tới các địa phương như Hưng Yên và Yên Bái, cho thấy chiến lược không chỉ tập trung vào các đô thị lớn mà còn hướng tới việc phủ rộng thị trường bán lẻ tại các tỉnh, thành.

Không dừng ở mô hình đại siêu thị truyền thống, Central Group còn theo đuổi chiến lược bán lẻ tích hợp đa kênh, kết hợp trung tâm thương mại, tiêu dùng và trải nghiệm mua sắm hiện đại. Khoản đầu tư hàng chục tỷ baht giai đoạn 2026 được xem là bước đi tiếp theo nhằm củng cố vị thế của doanh nghiệp Thái Lan này tại thị trường bán lẻ Việt Nam.

Central Retail là đơn vị phát triển hệ thống đại siêu thị Go! phủ rộng nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Ảnh: Go!.

ThaiBev và thương vụ thâu tóm hãng bia Sabeco

Trong làn sóng doanh nghiệp Thái Lan mở rộng hiện diện tại Việt Nam, thương vụ Thai Beverage (ThaiBev) chi gần 5 tỷ USD để mua 53,6% Sabeco năm 2017 được xem là một trong những thương vụ M&A có quy mô lớn nhất từng diễn ra trên thị trường FnB Việt Nam.

Thông qua thương vụ này, ThaiBev giành quyền chi phối Sabeco, doanh nghiệp sở hữu vị thế hàng đầu trên thị trường bia Việt Nam cùng hệ thống nhà máy sản xuất quy mô lớn, mạng lưới thương mại rộng và kênh phân phối phủ khắp cả nước.

Đây cũng là một trong những thương vụ tiêu biểu cho làn sóng vốn ngoại thâm nhập sâu vào các ngành hàng tiêu dùng có quy mô lớn tại Việt Nam.

Sau gần 9 năm nắm quyền chi phối, Sabeco tiếp tục là một nguồn đóng góp đáng kể cho ThaiBev.

Dù thị trường bia chịu sức ép từ sự suy yếu của nhu cầu tiêu dùng và cạnh tranh ngày càng gay gắt, song khoản đầu tư của ThaiBev vẫn tiếp tục tạo ra dòng tiền đáng kể thông qua cổ tức nhận từ Sabeco. Thống kê trong 8 năm từ 2017 đến nay, phía tập đoàn Thái Lan đã “bỏ túi” 15.500 tỷ đồng cổ tức từ công ty bia Việt Nam.

Con số này cho thấy bài toán M&A của doanh nghiệp Thái Lan không chỉ nằm ở việc thâu tóm một thương hiệu lớn, mà còn ở khả năng biến quyền kiểm soát tại thị trường tiêu dùng Việt Nam thành dòng tiền dài hạn.

ThaiBev nắm 53,6% vốn của Sabeco, trong khi Bộ Công Thương nắm 36% vốn của hãng bia này. Ảnh: Sabeco.

CP Foods - đế chế nông nghiệp thực phẩm

Trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, ít doanh nghiệp nước ngoài nào tại Việt Nam có quy mô và mức độ phủ rộng như Charoen Pokphand Foods (CP Foods). Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai của tập đoàn Thái Lan này về đóng góp doanh thu, chỉ sau quê nhà Thái Lan.

Tại Việt Nam, CP Foods xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm đến chế biến thực phẩm. Mô hình “3F” này giúp doanh nghiệp kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng và duy trì vị thế đáng kể trong ngành nông nghiệp – thực phẩm suốt nhiều năm tại Việt Nam.

Theo báo cáo gần nhất, thị trường Việt Nam mang về cho CP Foods khoảng 122 tỷ baht, tương đương hơn 83.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 21% doanh thu toàn cầu.

Quy mô này không chỉ cho thấy tầm quan trọng của Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng của tập đoàn, mà còn phản ánh độ sâu của hệ sinh thái mà CP Foods đã xây dựng tại thị trường 100 triệu dân.

Không dừng ở việc mở rộng hoạt động kinh doanh trực tiếp, CP Foods còn gia tăng hiện diện tại Việt Nam thông qua các khoản đầu tư vào doanh nghiệp nội địa.

Đáng chú ý là việc tập đoàn Thái Lan sở hữu cổ phần tại CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) – doanh nghiệp đứng sau thương hiệu Thực phẩm Sao Ta, một trong những tên tuổi lớn của ngành tôm Việt Nam.

CP Foods xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm đến chế biến thực phẩm. Ảnh: CP Foods.



Super Energy Corporation và cuộc chơi năng lượng tái tạo

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Super Energy Corporation nổi lên là một trong những nhà đầu tư Thái Lan rót vốn mạnh nhất vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Tập đoàn hiện sở hữu và vận hành 9 nhà máy điện mặt trời cùng một dự án điện gió tại Gia Lai, với tổng công suất hơn 886 MW.

Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Super Energy.

Năm 2024, các dự án tại thị trường này mang về khoảng 2.550 tỷ đồng doanh thu và hơn 1.280 tỷ đồng lợi nhuận gộp cho tập đoàn, cho thấy quy mô đóng góp đáng kể của thị trường Việt Nam vào hoạt động kinh doanh.

Không dừng ở danh mục hiện hữu, Super Energy tiếp tục đặt tham vọng mở rộng đầu tư vào năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2025–2026, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch sang nguồn điện xanh.

Song song với kế hoạch tăng công suất, doanh nghiệp Thái Lan cũng đề xuất các cơ chế giá điện ổn định và minh bạch hơn, qua đó tạo dư địa cho các dự án năng lượng sạch phát triển trên nền tảng tài chính dài hạn.

Super Energy Corporation hiện sở hữu và vận hành 9 nhà máy điện mặt trời cùng một dự án điện gió tại Gia Lai. Ảnh: Super Energy Corporation.

Amata Corporation và dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp



Amata Corporation là một trong những nhà đầu tư Thái Lan có dấu ấn sâu đậm nhất trên thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Với lịch sử hiện diện từ khá sớm, Amata đã từng bước xây dựng vị thế trong lĩnh vực được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hai dự án Amata City Biên Hòa và Amata City Hạ Long là những “điểm đến” của hàng loạt doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện tử, cơ khí và công nghệ cao đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Amata Corporation là một trong những nhà đầu tư Thái Lan có dấu ấn sâu đậm nhất trên thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Ảnh: Amata.

Trong đó, Amata City Biên Hòa nhiều năm nằm trong nhóm khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao tại khu vực phía Nam, phản ánh sức hút của quỹ đất công nghiệp gắn với hệ sinh thái sản xuất.

Khi dòng vốn FDI tiếp tục tìm đến Việt Nam để tái cấu trúc chuỗi cung ứng, Amata đang đẩy mạnh mở rộng quỹ đất tại Quảng Ninh, đồng thời nghiên cứu các mô hình khu công nghiệp – đô thị tích hợp, logistics và năng lượng thông minh.

Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, Việt Nam hiện đã trở thành thị trường lớn nhất của Amata bên ngoài Thái Lan – một vị trí cho thấy tầm quan trọng chiến lược của thị trường Việt Nam trong tham vọng quốc tế hóa của tập đoàn này.