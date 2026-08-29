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Vinhomes khởi công khu đô thị 110.000 tỷ, dành quỹ tái định cư cho dân mở rộng Quốc lộ 1A

Lệ Chi
Lệ Chi

Khu đô thị đa mục tiêu rộng hơn 600 ha do Vinhomes làm chủ đầu tư tại phía Nam Hà Nội dự kiến hoàn thành năm 2030, trong đó có quỹ đất bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A.

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Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3km sẽ được mở rộng lên 90m. Nguồn: DTO
Quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành đai 1 đến Cầu Giẽ dài khoảng 36,3km sẽ được mở rộng lên 90m. Nguồn: DTO

Vinhomes vừa khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, Hà Nội. Dự án có quy mô hơn 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.137 tỷ đồng và dự kiến trở thành một trong những khu đô thị quy mô lớn tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Đáng chú ý, khu đô thị này sẽ là nơi bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A, qua đó phục vụ quá trình giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị dọc tuyến.

Lễ khởi công dự án diễn ra chiều 28/8, trong khuôn khổ chương trình khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người. Dự án cũng nằm trong khu vực đang được đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng lớn, trong đó đáng chú ý là dự án mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi - trung tâm Hà Nội.

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Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh. Nguồn: Vingroup

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có tổng chiều dài khoảng 36,3 km.

Tuyến đường đi qua địa bàn 18 phường, xã của Hà Nội, với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Theo quy hoạch, trục không gian này có mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tuyến đường có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Việc triển khai dự án không chỉ nhằm tăng năng lực kết nối giao thông từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Nam mà còn gắn với yêu cầu chỉnh trang, tái thiết đô thị và giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.

Trong bối cảnh đó, việc bố trí khu tái định cư tại dự án khu đô thị đa mục tiêu ở Bình Minh và Tam Hưng được kỳ vọng giúp người dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện ổn định chỗ ở ngay trong khu vực, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án hạ tầng trọng điểm này.

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Từ khóa:

#Vinhomes #Khu đô thị đa mục tiêu Vinhomes #mở rộng Quốc lộ 1A #tái định cư cho dân mở rộng Quốc lộ 1A

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