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Phó chủ tịch FLC qua đời

Hoàng Anh
Hoàng Anh

Ông Michael Vu được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Tập đoàn FLC ngày 1/8/2026.

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Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, ông Michael Vũ Nguyễn, Phó chủ tịch tập đoàn, từ trần ngày 26/8/2026 tại tỉnh Gia Lai, hưởng thọ 72 tuổi.

Trước đó, vào ngày 1/8, ông Michael Vu đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch FLC, phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

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Ông Michael Vu. Ảnh: FLC.

Theo giới thiệu, ông Michael Vu là nhà quản lý cấp cao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại nhiều thị trường trên thế giới. Ông tốt nghiệp tại trường The Wharton School, trực thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Boeing Việt Nam. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí quan trọng khác như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, đồng Chủ tịch Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch AmCham Hà Nội và một số tập đoàn đa quốc gia khác.

Tại thời điểm bổ nhiệm ông Michael Vu, FLC khẳng định đây là một phần trong chiến lược thu hút đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị và kinh nghiệm quốc tế. Việc này nhằm nâng cao năng lực điều hành, tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao phụ trách lĩnh vực hàng không của FLC được đưa ra trong bối cảnh gần đây hoạt động của Bamboo Airways nhiều xáo trộn, quy mô đội tàu bay giảm mạnh, tình trạng trễ chuyến, huỷ chuyến xảy ra liên tục.

Theo dữ liệu từ Planespotters cập nhật đến cuối tháng 7/2026, quy mô đội bay của Bamboo Airways đã sụt giảm kỷ lục, từ thời kỳ đỉnh cao 44 chiếc đa dạng chủng loại nay chỉ còn vỏn vẹn 3 chiếc máy bay thân hẹp đang hoạt động gồm một Airbus A321CEO, một Airbus A320neo và một Airbus A320CEO.

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết trong thời gian qua, cơ quan ghi nhận một số phản ánh của hành khách liên quan việc thực hiện hoàn tiền đối với chuyến bay của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) bị hủy.

Trước thông tin trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành làm việc với Bamboo Airways. Hãng hàng không này cam kết tăng cường minh bạch hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện các quyền hợp pháp trong trường hợp chuyến bay bị hủy.

Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

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Từ khóa:

#Michael Vu #FLC #phó chủ tịch tập đoàn FLC #Boeing Việt Nam

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