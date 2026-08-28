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Chủ sở hữu Saigon Marina IFC lỗ hơn 200 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Lệ Chi
Lệ Chi

Công ty TNHH Đầu tư Marina Center - chủ sở hữu tòa nhà Saigon Marina IFC - ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 201 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, dù mức lỗ đã cải thiện gần 32% so với cùng kỳ năm trước.

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Tòa nhà Saigon Marina IFC. Nguồn: saigonmarinaifc.
Tòa nhà Saigon Marina IFC. Nguồn: saigonmarinaifc.

Theo báo cáo tình hình tài chính vừa công bố trên HNX, tính đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của Marina Center đạt khoảng 10.618 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng từ khoản lỗ trong kỳ.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng thêm 310 tỷ đồng, lên 10.498 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, trái phiếu chiếm phần lớn.

Cụ thể, từ cuối tháng 3, Marina Center đã huy động hơn 10.195 tỷ đồng thông qua một lô trái phiếu phát hành cho tổ chức chuyên nghiệp. Lô trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất 4%/năm.

Khoản lỗ hơn 201 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm khiến lỗ lũy kế của Marina Center tăng lên gần 497 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Marina Center được thành lập tháng 12/2021 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Masterise Luxury Lifestyle, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật khi đó là bà Thái Kim Phụng, tổng giám đốc.

Sau đó, vị trí người đại diện pháp luật liên tục thay đổi qua nhiều nhân sự, trong đó có ông Trần Hoài Việt Anh và bà Phan Thị Mỹ Linh.

Đến tháng 2/2025, công ty công khai chủ sở hữu là CTCP Tập đoàn Masterise. Tháng 8/2025, ông Nguyễn Chương đảm nhiệm vị trí người đại diện pháp luật, đồng thời doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư Marina Center như hiện nay.

Đáng chú ý, tháng 10/2025, Marina Center tăng vốn điều lệ đột biến từ 10 tỷ đồng lên 11.115 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu khi đó gồm Tân Liên Phát Tân Cảng nắm 99,754%, ông Nguyễn Chương nắm 0,122% và bà Giang nắm 0,123%.

Cũng trong tháng 10/2025, Marina Center sáp nhập CTCP Capitaland Central Tower, qua đó vốn điều lệ tăng nhẹ thêm hơn 149 triệu đồng lên 11.115,1 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp được thay đổi sang bà Nguyễn Lê Quỳnh Như - Tổng giám đốc. Danh sách thành viên góp vốn khi đó gồm Công ty TNHH TN và Đầu tư Granted (Đầu tư Granted) nắm 61,673% và CTCP Menas F&B nắm 38,327%.

Theo báo cáo của Saigon Ratings - đơn vị xếp hạng tín nhiệm cho Marina Center trong đợt phát hành trái phiếu hồi tháng 3 - doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Capitaland Central Tower và trở thành chủ sở hữu tòa nhà Saigon Marina IFC trong quý IV/2025.

Tòa nhà Saigon Marina IFC bắt đầu được khai thác từ nửa cuối tháng 8/2025. Vì vậy, doanh thu của Marina Center trong năm 2025 chỉ đạt gần 20 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của chủ đầu tư, giai đoạn khai thác trọng điểm và ghi nhận doanh thu của tòa nhà chủ yếu bắt đầu từ năm 2026. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 201 tỷ đồng.

Trong báo cáo cập nhật cách đây 2 tuần, Saigon Ratings cho biết Marina Center có chủ trương chuyển nhượng tòa nhà Saigon Marina IFC trong dài hạn.

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Từ khóa:

#chủ sở hữu tháp Saigon Marina IFC #Marina Center #Saigon Marina IFC

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