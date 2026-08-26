KB Kookmin Bank của Hàn Quốc nói gì về thông tin mua 15% cổ phần Techcombank?

Tờ Seoul Economic Daily của Hàn Quốc dẫn lời lãnh đạo KB Kookmin Bank cho biết Techcombank chỉ là "một trong hàng chục ứng viên tiềm năng" mà đơn vị này xem xét để mua cổ phần nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Thông tin BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt để mua lại ít nhất 15% cổ phần của Techcombank đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD, song tới thời điểm hiện tại chưa rõ các cuộc đàm phán có dẫn đến thỏa thuận hay không và Techcombank có thể chỉ lựa chọn một trong hai ngân hàng làm đối tác chiến lược. Tuỳ thuộc vào kết quả đàm phán, một thỏa thuận có thể đạt được vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027.

Phản hồi về thương vụ, KB Kookmin Bank cho biết khi tiến hành việc mua lại cổ phần để mở rộng hoạt động kinh doanh, đơn vị này xem xét hàng chục tổ chức tài chính trong và ngoài nước như những ứng viên tiềm năng. "Techcombank chỉ là một trong số đó và hiện nay chưa phải là giai đoạn tổ chức các cuộc đàm phán hay thảo luận cụ thể về việc mua cổ phần".

Theo Reuters, định giá được xem là yếu tố then chốt đối với thương vụ. Techcombank được cho là đang hướng tới mức định giá khoảng 2 lần giá trị sổ sách. Với mức định giá đó, 15% cổ phần sẽ có giá khoảng 2 tỷ USD, cao hơn 55% so với giá thị trường hiện tại của Techcombank.

Việt Nam giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 30% tại phần lớn các ngân hàng. Với Techcombank, các nhà đầu tư nước ngoài hiện nắm khoảng 20,5% cổ phần. Ngân hàng này nằm trong số hiếm hoi tại Việt Nam hiện nay chưa có đối tác chiến lược nước ngoài.

Việc sở hữu cổ phần tại Techcombank sẽ mang lại cho KB Kookmin Bank hoặc BNP Paribas cơ hội tiếp cận tầng lớp trung lưu đang mở rộng, nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng và mảng dịch vụ ngân hàng tư nhân đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

Với KB Kookmin Bank, đây là ngân hàng chủ chốt của KB Financial Group, một trong những tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc. KB Kookmin Bank đã hiện diện tại Việt Nam từ nhiều năm qua, không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng mà còn trên thị trường chứng khoán, thông qua KB Securities.

Tháng 10/2017, KB Securities hoàn tất mua 99,4% cổ phần Công ty CP Chứng khoán Maritime (MSI), sau đó đổi tên doanh nghiệp thành Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV). Thương vụ có giá trị hơn 30 triệu USD vào thời điểm đó. Hiện KB Securities sở hữu 99.81% KBSV.

Về Techcombank, đây là ngân hàng tư nhân lớn thứ ba Việt Nam, xét theo tổng tài sản, có hơn 18 triệu khách hàng vào cuối năm 2025 và phục vụ hơn một nửa số lượng khách hàng có tài sản lớn và khách hàng thượng lưu tại Việt Nam.

Tổng tài sản của Techcombank tại ngày 30/6/2026 đạt 1,273 triệu tỷ đồng, tiền gửi khách hàng ở mức 697,4 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.