2 "đại gia" nước ngoài đàm phán mua 15% cổ phần Techcombank với giá dự kiến 2 tỷ USD

BNP Paribas của Pháp và KB Kookmin Bank của Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng biệt để mua lại ít nhất 15% cổ phần của Techcombank.

Thương vụ tiềm năng này sẽ mang lại cho BNP Paribas và KB Kookmin Bank cơ hội hiếm có để tiếp cận thị trường ngân hàng đang tăng trưởng nhanh chóng tại Việt Nam, đồng thời chấm dứt quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài kéo dài của Techcombank.

Reuters cho hay Techcombank đang kỳ vọng mức định giá gấp khoảng hai lần giá trị sổ sách. Nếu đạt được thỏa thuận, mức định giá cho 15% cổ phần tại ngân hàng tư nhân lớn thứ ba Việt Nam (xét về tổng tài sản) sẽ vào khoảng 2 tỷ USD. Con số này cao hơn khoảng 55% so với giá thị trường hiện tại của ngân hàng. Cổ phiếu TCB của Techcombank đã giảm 9% kể từ đầu năm 2026 đến ngày 25/8.

KB Kookmin Bank cho biết sẽ không bình luận về các tin đồn hay đồn đoán trên thị trường, tuân theo các quy định về thị trường vốn và công bố thông tin của Hàn Quốc. Techcombank và BNP Paribas cũng từ chối đưa ra bình luận.

Các cuộc đàm phán nói trên diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng nước ngoài đang tìm cách củng cố vị thế tại Việt Nam thông qua việc cung cấp các khoản vay bằng ngoại tệ mạnh cho các ngân hàng trong nước - những đơn vị đang chịu áp lực kép từ chi phí huy động vốn nội địa gia tăng và yêu cầu mở rộng tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Hiện có nhiều ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam thông qua các chi nhánh. Số lượng này có thể tăng thêm nhờ kế hoạch của Chính phủ về việc thành lập các trung tâm tài chính quốc tế, mặc dù các chi tiết quan trọng vẫn chưa được làm rõ.

Các ngân hàng Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đã là nhà đầu tư chiến lược tại một số ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Điển hình là việc Sumitomo Mitsui Banking Corp của Nhật Bản đã mua lại 15% cổ phần của VPBank vào năm 2023.

Việt Nam áp dụng mức trần sở hữu nước ngoài là 30% đối với hầu hết các ngân hàng. Tại Techcombank, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức khoảng 20,5%. Theo các nguồn tin, những bên quan tâm đang cân nhắc một số phương án, bao gồm việc mua lại cổ phần từ các nhà đầu tư nước ngoài hiện hữu.

Hiện, chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết và cũng không có gì đảm bảo rằng các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thương vụ thành công. Các nguồn tin cũng cho biết thêm rằng Techcombank nhiều khả năng sẽ chỉ chọn một trong hai bên đang đàm phán. Dự kiến, một thỏa thuận có thể đạt được vào cuối năm 2026 hoặc nửa đầu năm 2027, tùy thuộc vào kết quả đàm phán.

Định giá vẫn là rào cản chính do Techcombank mong muốn mức giá cao hơn nhiều so với giá trị thị trường hiện tại. Một nguồn tin giải thích rằng nhà đầu tư chiến lược thực chất đang mua lại tiềm năng tăng trưởng trong tương lai cũng như quyền tiếp cận một nền tảng ngân hàng quý giá và khan hiếm.

Techcombank từ lâu đã bày tỏ sự cởi mở đối với việc hợp tác cùng nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Đây là một trong số ít các ngân hàng tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam chưa có đối tác chiến lược như vậy.

Đối với BNP Paribas hoặc KB Kookmin, việc sở hữu cổ phần tại Techcombank sẽ mang lại cơ hội tiếp cận tầng lớp trung lưu đang mở rộng, nhu cầu quản lý tài sản ngày càng tăng và mảng dịch vụ ngân hàng tư nhân đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.

BNP Paribas và KB Kookmin Bank hiện đã có chi nhánh hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM, trong khi KB Financial Group – công ty mẹ của Kookmin – cũng sở hữu đa số cổ phần tại một công ty chứng khoán ở Việt Nam.

Còn Techcombank thành lập vào năm 1993, có hơn 18 triệu khách hàng vào cuối năm 2025 và phục vụ hơn một nửa số lượng khách hàng có tài sản lớn và khách hàng thượng lưu tại Việt Nam, theo báo cáo thường niên năm 2025 của ngân hàng.

Theo báo cáo tài chính, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,273 triệu tỷ đồng (48,76 tỷ USD) vào cuối tháng 6/2026, với tiền gửi khách hàng ở mức 697,4 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, nhờ sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần và thu nhập từ phí dịch vụ.

Trên thị trường chứng khoán, lực cầu dâng cao đột biến đã nhanh chóng đẩy cổ phiếu TCB chạm mức giá trần 33.450 đồng/đơn vị, ghi nhận lượng dư mua gần 7,3 triệu đơn vị trong trạng thái trắng bên bán.