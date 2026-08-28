BIM Land khởi công tòa tháp trước vịnh Prima Bay, đón vận hội mới của Quảng Ninh

Sáng 27/8, BIM Land tổ chức Lễ khởi công Tòa M thuộc dự án Prima Bay, chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án tòa tháp đôi tại cửa ngõ Vịnh Hạ Long là minh chứng rõ nét cho cách BIM Land kiến tạo giá trị đầu tư cho bất động sản: kết hợp vị trí, thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và khả năng vận hành trong một hệ sinh thái điểm đến đã hiện hữu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Prima Bay ngày 27/8/2026 tại Halong Marina, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, ngày 27/8, Chủ đầu tư BIM Land chính thức khởi công Tòa M, thuộc dự án Prima Bay tại Khu đô thị vịnh biển Halong Marina, phường Bãi Cháy. Công trình nằm trong chương trình chào mừng dấu mốc mới của địa phương, đồng thời cho thấy nhịp triển khai liên tục kể từ khi khởi động dự án trong tháng 5/2026.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương; lãnh đạo Tập đoàn BIM cùng các đối tác, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đại lý phân phối.

Vị trí cửa ngõ - lợi thế định hình từ quy hoạch

Prima Bay được phát triển tại vị trí cửa ngõ Halong Marina, với tầm nhìn hướng Vịnh Hạ Long, bến du thuyền và hồ nhạc nước Halo Bay Show.

Prima Bay nằm trên trục Hoàng Quốc Việt, tại cửa ngõ Bán đảo 1 và điểm mở đầu hành trình tiến vào Khu đô thị vịnh biển Halong Marina. Trên khu đất hơn 16.000 m², dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng nổi và hai tầng hầm, kết nối thuận tiện với các điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại đã hiện hữu trong toàn khu đô thị.

Kiến trúc, cảnh quan và nội thất của dự án được tư vấn bởi kiến trúc sư Massimo Mercurio cùng Mercurio Design Lab đến từ Ý. Ngôn ngữ kiến trúc đương đại với những đường cong xếp lớp lấy cảm hứng từ nhịp sóng tạo nên diện mạo mềm mại, giàu chuyển động và dấu ấn riêng cho tòa tháp đôi bên vịnh.

Từ lợi thế vị trí và cách tổ chức không gian, Prima Bay sở hữu hệ tầm nhìn đa lớp, kết hợp giữa Vịnh Hạ Long, bến du thuyền và hồ nhạc nước Halo Bay Show với không gian đô thị và cảnh quan nội khu. Sự chuyển tiếp giữa mặt nước, ánh sáng và nhịp sống ven vịnh tạo nên những sắc thái cảnh quan khác nhau theo nhiều thời điểm trong ngày.

Prima Bay nổi bật với ngôn ngữ kiến trúc mềm mại bên vịnh, kết hợp tổ hợp hồ bơi vô cực và hệ tiện ích nghỉ dưỡng được bố trí theo nhiều tầng trải nghiệm.

Từ thiết kế đến trải nghiệm lưu trú giàu cảm hứng

Bên cạnh kiến trúc, Prima Bay được phát triển với định hướng rõ nét về trải nghiệm và khả năng vận hành lưu trú.

Vườn xuyên không tại Prima Bay đưa thiên nhiên vào sâu trong công trình

Hơn 80 tiện ích được bố trí theo nhiều tầng cao khác nhau, nổi bật với vườn xuyên không, tổ hợp hồ bơi, không gian vui chơi, làm việc, rèn luyện sức khỏe cùng vườn dạo và các khoảng thư giãn trên tầng mái. Mỗi tòa tháp được tổ chức hệ thống sảnh đón và lounge riêng, hướng tới trải nghiệm vận hành mang phong cách khách sạn.

Hơn 83% quỹ căn là studio, loại hình phù hợp với nhu cầu lưu trú ngắn ngày và công năng khai thác linh hoạt tại một trong những thị trường du lịch lớn nhất miền Bắc.

Theo ông Nguyễn Văn Tính, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM: “Prima Bay là mảnh ghép tại cửa ngõ Halong Marina, góp phần hoàn thiện không gian đô thị, gia tăng hoạt động lưu trú, thương mại, dịch vụ và bổ sung sức sống cho cộng đồng tại đây.”

Prima Bay đồng thời được hưởng lợi từ hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, thương mại, giải trí và không gian công cộng đã đi vào hoạt động tại Halong Marina. Mới đây, Quảng trường biển Halong Marina được lựa chọn tổ chức Lễ khai mạc Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73, cho thấy năng lực đón tiếp và tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế của điểm đến.

Tăng tốc cùng giai đoạn phát triển mới của Quảng Ninh

Prima Bay được khởi công khi Quảng Ninh chuẩn bị vận hành mô hình thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026, mở ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng đô thị, hạ tầng và dịch vụ.

Tham dự sự kiện, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu: “Tôi tin tưởng rằng khi được hoàn thiện, đi vào vận hành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện diện mạo mới của đô thị Bãi Cháy trong chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh.”

Từ kỳ vọng của địa phương đến quá trình triển khai thực tế, Prima Bay đang từng bước cho thấy sức hút và khả năng hiện thực hóa đúng kế hoạch. Trong giai đoạn đầu giới thiệu ra thị trường, gần 80% quỹ căn được giới thiệu đã nhận được sự quan tâm và cân nhắc lựa chọn từ khách hàng.

Lễ khởi công mở ra giai đoạn triển khai tiếp theo, hướng tới hoàn thiện đồng bộ toàn dự án và đưa Prima Bay vào vận hành từ năm 2029.

Khi đi vào vận hành, dự án Prima Bay không chỉ góp phần hoàn thiện thêm hệ sinh thái không gian đô thị, mà còn bổ sung nguồn cung cho hoạt động thương mại, dịch vụ lưu trú, góp phần định hình Khu đô thị vịnh biển Halong Marina trở thành một trung tâm đô thị, du lịch và dịch vụ năng động ven biển, là không gian sống, làm việc và tận hưởng của hơn 20 nghìn cư dân và hàng chục triệu lượt du khách mỗi năm.

Với BIM Land, Prima Bay nói riêng và các dự án đang được triển khai đầu tư sẽ tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển bất động sản trong hệ sinh thái điểm đến, mỗi dự án không tồn tại riêng lẻ mà cộng hưởng với hạ tầng, dịch vụ, các thương hiệu quản lý - vận hành để tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho kinh tế địa phương.