Chủ tịch Hồ Hùng Anh và người thân nắm giữ hơn 19% vốn Techcombank

Thống kê tại cuối tháng 6/2026, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và người thân đang là nhóm cổ đông lớn nhất tại ngân hàng này khi nắm tổng cộng 19,75% vốn, kế tiếp là Tập đoàn Masan và người liên quan với 15,2%.

Cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) trở thành tâm điểm thị trường trong phiên 26/8 khi tăng kịch trần 6,87%, lên 33.450 đồng/cp.

Thanh khoản sôi động với gần 38 triệu đơn vị được sang tay, giá trị giao dịch vượt 1.200 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây. Giá tăng mạnh nhưng vẫn có hơn 7 triệu cổ phiếu xếp hàng chờ mua tại mức giá trần.

Đà tăng mạnh của TCB diễn ra sau khi thị trường xuất hiện thông tin hai nhà đầu tư lớn nước ngoài là BNP Paribas (Pháp) và KB Kookmin Bank (Hàn Quốc) đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để mua ít nhất 15% cổ phần của Techcombank. Thương vụ có thể trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Techcombank đang lưu hành hơn 7,08 tỷ cổ phiếu, trong đó cổ đông lớn chiếm 14,8%. Cổ đông tổ chức nắm hơn 3,2 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 46,12% vốn, còn lại là cổ đông cá nhân.

Nhóm cổ đông trong nước vẫn là bên chiếm ưu thế khi nắm 77,47% vốn tại ngân hàng, trong khi nhóm cổ đông nước ngoài giữ khoảng 22,53%.

Nguồn: Báo cáo thường niên 2025 Techcombank.

Lần gần nhất mà Techcombank công bố cơ cấu cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ là vào cuối tháng 7/2024, theo Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2024.

Danh sách này gồm 13 cổ đông, trong đó có 6 cá nhân và 7 tổ chức nắm giữ 1,84 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương tỷ lệ sở hữu 52,265% ngân hàng.

Theo danh sách công bố của Techcombank khi đó, trong số 4 quỹ ngoại, Quỹ đầu tư chính phủ Singapore sở hữu hơn 1%, còn Morgan Stanley & Co. International Plc nắm 1,45%.

Hai quỹ ngoại từ Hà Lan là COG Investment I B.V (gồm người liên quan) và nhóm Vesta VN Investments B.V mỗi bên đều sở hữu 7,9% vốn Techcombank (tại thời điểm cuối tháng 7/2024).

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan và người liên quan nắm 15,2% vốn ngân hàng này.

Công ty TNHH Mapleleaf - doanh nghiệp chuyên về tư vấn định cư - sở hữu 4,96% vốn nhà băng này.

Đối với nhóm cổ đông cá nhân, báo cáo quản trị nửa đầu năm chốt tại ngày 30/6/2026 cho thấy, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và người thân nắm tổng cộng gần 1,4 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 19,75% vốn.

Trong đó, ông Hồ Hùng Anh sở hữu 1,1% vốn, còn vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ giữ 4,9% cổ phần ngân hàng.

Ba người con của Chủ tịch Techcombank cũng nắm lượng lớn cổ phiếu ở ngân hàng. Theo thống kê, Hồ Anh Minh và Hồ Thủy Anh mỗi người giữ trong tay 4,8% vốn. Còn Hồ Minh Anh sở hữu hơn 2% vốn.

Em dâu ông Hồ Hùng Anh là bà Nguyễn Hương Liên cũng nắm giữ 1,9% vốn.

Một lãnh đạo khác của Techcombank là Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Cảnh Sơn sở hữu 0,5% vốn, còn vợ là Nguyễn Phương Hoa lại nắm giữ 2,14% vốn điều lệ. Con trai ông Sơn là Nguyễn Cảnh Sơn Tùng cũng nắm 0,59%.

Nguồn: Thống kê từ báo cáo quản trị, 6 tháng 2026, báo cáo thường niên 2025 và công bố của Techcombank tháng 7/2024.

Ở diễn biến khác, Techcombank vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và phát hành ESOP cho người lao động.

Theo đó vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng lên 106.600 tỷ đồng và khi đó sẽ trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Cụ thể, Techcombank dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Ngân hàng cũng công bố phát hành ESOP cho người lao động với số lượng dự kiến gần 30 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành gần 300 đồng. Số cổ phiếu ESOP phát hành thêm tương đương 0,28% số cổ phiếu TCB đang lưu hành.