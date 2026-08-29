Di chúc Bác Hồ và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm điều mong muốn cuối cùng là toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhìn lại hành trình đã qua và bước ngoặt hôm nay, lời dặn ấy đang tiếp thêm sức mạnh để dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang làm việc. Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.

Tấm màn lịch sử của dân tộc Việt Nam luôn được thắp sáng bởi những mốc son chói lọi, nhưng có lẽ khoảnh khắc lắng đọng và thiêng liêng nhất trong tâm khảm mỗi người dân chính là những lời dặn dò cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Người không để lại cho riêng mình bất cứ điều gì, ngoài một tình yêu bao la gửi lại cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội và các cháu thiếu niên, nhi đồng. Và bao trùm lên tất cả, đọng lại ở phần cuối bản Di chúc lịch sử, chính là điều mong muốn cuối cùng đầy trăn trở nhưng cũng tràn ngập niềm tin: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Đó không chỉ là điều mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện tầm nhìn, tư tưởng và khát vọng về tương lai đất nước. Nhìn lại chiều dài lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân ta đã từng bước biến những điều mong ước của Bác thành hiện thực sinh động. Chúng ta đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giành lại trọn vẹn độc lập, chủ quyền và thu giang sơn về một mối, thực hiện trọn vẹn lời thề thống nhất đất nước. Chúng ta đã dũng cảm bước vào cuộc đổi mới toàn diện, phá bỏ thế bị bao vây, cấm vận, đưa nền kinh tế từ nghèo nàn, lạc hậu vượt qua các cuộc khủng hoảng để trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động hàng đầu khu vực.

Từ một quốc gia mất độc lập, chịu ách thuộc địa, Việt Nam hôm nay đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với hàng loạt cường quốc, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó chính là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cho sự đúng đắn của đường lối cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tuy nhiên, dòng chảy lịch sử không bao giờ dừng lại. Khát vọng về một Việt Nam giàu mạnh trong Di chúc của Bác không chỉ dừng lại ở việc đủ ăn, đủ mặc, mà là sự phát triển vượt bậc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Đứng trước những chuyển biến sâu sắc của thời đại, đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang đứng trước thời cơ lịch sử để thực hiện một bước nhảy vọt mới.

Trong bối cảnh đó, sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là những định hướng mang tính chiến lược và đột phá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian qua, đang mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam chính thức bước vào "Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Để thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một quốc gia giàu mạnh và dân chủ trong thời đại mới, công cuộc chuyển đổi số quốc gia đã được Đảng ta xác định là một cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hay sản xuất, mà là sự thay đổi phương thức phát triển, tái cấu trúc lại nền kinh tế và phương thức vận hành của xã hội.

Chuyển đổi số chính là chìa khóa để kiến tạo một nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Đó là công cụ hữu hiệu nhất để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa các nguồn lực xã hội, minh bạch hóa thông tin và quan trọng nhất là phục vụ người dân một cách tốt nhất. Khi công nghệ được áp dụng sâu rộng, mọi người dân, dù ở vùng sâu, vùng xa hay nơi hải đảo biên cương, đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ công, giáo dục, y tế và tri thức. Đây chính là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần "dân chủ" và "vì dân" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu.

Cùng với chuyển đổi số, việc tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả là một đột phá chiến lược mang tính quyết định. Lời dặn của Bác về xây dựng một Nhà nước của dân, do dân và vì dân đòi hỏi bộ máy chính quyền phải thực sự là "công bộc của dân", phải nhẹ nhàng về cấu trúc nhưng mạnh mẽ về năng lực hành động.

Nhìn thẳng vào thực tế, bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian từng là một "điểm nghẽn" cản trở sự phát triển, làm lãng phí nguồn lực quốc gia và gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc đẩy mạnh tinh giản biên chế, sáp nhập các đơn vị hành chính, loại bỏ những khâu trung gian không cần thiết chính là một cuộc "đại phẫu" cần thiết để làm sạch và khỏe bộ máy.

Sắp xếp lại chính quyền các cấp không chỉ là sự thu gọn về mặt cơ học các đầu mối, mà quan trọng hơn là phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Một bộ máy tinh gọn, vận hành trên nền tảng dữ liệu số sẽ giúp cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ, góp phần hạn chế cơ chế ‘xin - cho’, tăng tính minh bạch, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Sự kết hợp giữa chuyển đổi số toàn diện và tinh gọn bộ máy chính quyền đang tạo ra một động lực kép mạnh mẽ. Nó giống như việc chúng ta vừa nâng cấp "hệ điều hành" của quốc gia bằng công nghệ hiện đại, vừa "tối ưu hóa phần cứng" là bộ máy tổ chức. Hai trụ cột này chính là nền tảng vững chắc để nước ta bứt phá, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI.

Nhìn lại lịch sử để thấy rõ tương lai, mỗi bước chuyển mình của dân tộc đều bắt đầu từ niềm tin và sự đoàn kết. Lời dặn của Bác về "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu" đến nay vẫn nguyên giá trị thời sự. Tinh thần đoàn kết ấy trong thời đại mới không chỉ là sự đồng lòng vượt qua gian khó, mà là sự đồng thuận quốc gia trong việc chấp nhận những thay đổi lớn, ủng hộ những chủ trương đổi mới táo bạo vì lợi ích chung của đất nước.

Chặng đường phía trước chắc chắn còn nhiều thách thức, bởi những bài toán phát triển trong kỷ nguyên số vô cùng phức tạp và chưa từng có tiền lệ. Nhưng với nền tảng vững chắc đã được gây dựng qua gần 40 năm Đổi mới, với bản lĩnh của một dân tộc kiên cường và sự lãnh đạo đúng đắn, quyết đoán của Đảng, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vào một tương lai rạng rỡ.

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới. Thực hiện hiệu quả các quyết sách về chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và tinh gọn bộ máy chính quyền hôm nay cũng là một cách thiết thực để tiếp nối những mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong Di chúc. Điều mong ước cuối cùng của Người về một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh không còn là khát vọng xa xôi, mà đang dần trở thành thực tế sinh động trên từng trang sử mới của dân tộc.